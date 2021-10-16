Динамо поїхало в гості до Львова на матч 11 туру УПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Львів – Динамо стартує о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку, а в прямому ефірі гру можна подивитися на каналі "Футбол 2". Динамо набрало 26 очок після 10-ти турів – стільки ж у Шахтаря, який обійшов команду Луческу завдяки більшій кількості забитих голів, але вже зіграв свій матч 11-го туру. "Гірники" легко розтрощили луганську Зорю з рахунком 6:1. Львів з 6-ма пунктами йде 13-м.

Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ

Цей матч є останнім для "біло-синіх" перед дуеллю з Барселоною в Лізі чемпіонів. Вже 20 жовтня каталонці приймуть Динамо на Камп Ноу в рамках третього туру.

Стартові склади команд

Львів: Костик, Якімець, Лека, Зозуля, Довгий, Чір'як, Брікнер, Політило, Ернест, Грисьо, Нич.

Запасні: Ольховий, Сорокін, Бусько, Ременяк, Семенів, Крушинський, Шина, Альваро, Хамелюк.

Динамо: Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота, Миколенко, Шепелєв, Андрієвський, Буяльський, Циганков, Де Пена, Супряга.

Запасні: Нещерет, Сидорчук, Вербіч, Шапаренко, Шабанов, Гармаш, Караваєв, Вітінью Забарний.

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