Команда Луческу прагне виправитися за домашнє фіаско у минулому турі проти Зорі. Матч, як і онлайн-трансляція Львів – Динамо на "Футбол 24", стартує о 13:00. Господарі звільнили головного тренера Олега Дулуба, хоча за попередні 3 тури після відновлення УПЛ 2022/23 набрали більше очок, ніж кияни. Суперник для реабілітації команди Луческу підходить ідеально. Львів посідає останнє місце, а в очних поєдинках з Динамо програвав 8 разів поспіль. Де дивитися матч Львів – Динамо онлайн? Гру транслює Setanta Sports на своєму сайті.

Львів – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Мірча Луческу зробив цілих 4 перестановки в основі. Румунський тренер повністю оновив фланги оборони київського клубу. Замість Тимчика та Вівчаренка вийшли Караваєв і Дубінчак. Своєю чергою Шепелєв з Беніто замінили Гармаша і Кабаєва. У складі Львова відзначаємо 35-річного Олександра Рибку, колишньного голкіпера збірної України, Динамо і Шахтаря. Схоже, що "муніципали" гратимуть за схемою з трьома центральними захисниками. Господарі також зробили 4 зміни у стартовому складі. Зокрема, орендовані в киян Кузик та Алібеков не потрапили навіть до заявки.

Львів: Рибка (к) – Грисьо, Ігор, Сасовський, Дитятьєв, Богунов – Антоніо, Мильченко, Бєляєв – Бугай, Есеола

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук (к), Шепелєв – Беніто, Лонвейк, Царенко – Ванат