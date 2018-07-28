Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ

ФК Львів вдома приймає Динамо в рамках 2-го туру УПЛ. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Львів – Динамо

28 липня, 19:30, Львів, "Арена Львів"

Головний арбітр: Ярослав Козик

Телетрансляція на каналі "Футбол 2". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

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ФК Львів продовжує обживатися в УПЛ, хоча клуб не можна однозначно віднести як до дебютантів, так і до старих учасників. Львів – це перейменований Верес, однак юридичні особливості даної рокіровки не зрозумілі навіть УЄФА, яке брало справу під особистий контроль. Фактично ж цей клуб є міксом з кількох екс-гравців Вереса, дешевих бразильських легіонерів та молоді – і у першому турі ця незіграна солянка дала результат, здобувши впевнену перемогу над Арсеналом. Головний тренер та керівництво Львова ставлять перед командою дуже високі задачі, бажаючи увійти в топову трійку УПЛ, тож матч проти Динамо стане прекрасним індикатором обґрунтованості подібних претензій.

Статистика протистояння: 2 матчі, 0 перемог Львова, 0 нічиїх, 2 перемоги Динамо, різниця м’ячів 0-2.

Кияни весь тиждень провели у скандалах з ФФУ, УПЛ та Шахтарем – і питання часу гри проти Львова було одним із головних. Керівництво Динамо незадоволено тим, що чемпіон країни отримав додаткову добу відпочинку після мід-віку, в той час як гру "біло-синіх" перенесли на день раніше. Втім, всі ці проблеми не мають позначатися на грі Динамо, яка ж досить перспективною – команда переграла Шахтар у Суперкубку та Ворсклу в першому турі, в обох випадках забивши по голу після якісного пресингу та помилки воротаря.

"Родзинки"

– Динамо може забити 100-й гол у всіх турнірах при Олександру Хацкевичу (ще 1 м’яч).

– Гольова серія Динамо у прем'єр-лізі триває 14 ігор – 28 голів.

Кадрових проблем у складі Львова нема, а от у Динамо ситуація не така райдужна. Вже у першому матчі сезону травмувався Гармаш, покинувши поле через 27 хвилин гри зі скривавленою ногою, на яку наклали кілька швів. Зустріч проти Ворскли Денис провів на трибунах – і, ймовірно, там же він проведе й матч проти львів'ян. Ризикувати здоров'ям ключового футболіста перед Класичним дербі, яке відбудеться вже за тиждень, Олександр Хацкевич не стане.

Попередній матч

23.05.2009. 29-й тур чемпіонату України-2008/2009

Львів – Динамо – 0:1

Гол: Т. Гіоане (82).

Орієнтовні склади на матч Львів – Динамо:

Львів: Бандура, Адамюк, Воронін, Парамонов, Голіков, Каленчук, Приймак, Западня, Волошинович, Аугусто, Бруно

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Вербіч, Шапаренко, Циганков, Бесєдін