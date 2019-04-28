Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ

Львів приймає Динамо в рамках 26-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Львів – Динамо

28 квітня, 19:30, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Говорити про турнірні розклади середняків УПЛ у матчах проти грандів доводиться рідко. Для андердогів очки у таких іграх не є головною ціллю, а конкретно у 26-му турі Львів взагалі може абстрагуватися від таблиці. Відставання від Маріуполя у три залікових бали не повинно збільшитись – для цього "азовцям" потрібно буде перемогти вмотивований Шахтар, що малоймовірно. "Містяни" можуть сконцентруватися виключно на футболі, а от Динамо триматиме в голові важливість перемоги. Теоретичні шанси на чемпіонство киян ще залишаються, а от осічка означатиме кінець останніх надій на золото.

Циганик: Хацкевич вважає, що я критикую Динамо у кожній програмі

Ігрова форма Львова сприяє продовженню гонитви динамівців за золотом. "Дебютанти" УПЛ програли чотири останніх матчі, а зимове поповнення складу виявилось занадто сирим; не додало стабільності і звільнення Юрія Бакалова, який виводив "містян" у верхню шістку. Тим не менш, Львів залишається досить впертим колективом, який створює купу проблем супернику й не залишає поле без забитих голів. Проблема в тому, що Динамо сильніше на три голови – в Україні кияни виграли усі весняні матчі, крім поєдинків проти Шахтаря. Втім, "гірники" хоч і не поступилися, але й перемогли підопічних Хацкевича – ні з 90, ні за 120 хвилин.

"Родзинки" матчу:

– Львів на своєму полі не знає радості перемог в чемпіонаті протягом 6-ти ігор (по 3 нічиї і поразки).

– В гостях Динамо перемагає в чемпіонаті 5 ігор поспіль, а забиває голи в 19-ти матчах (32 м'ячі).

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Приймак – Гармаш

Травмовані: Соль, Бєсєдін, Піваріч (усі – Динамо)

Під питанням: Вербіч (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Львів – Динамо

Львів: Бандура – Насонов, Адамюк, Парамонов, Воронін – Борзенко, Сабіно – Педро, Феррейра, Алваро – Дуарте

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Русин

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Восени Львів досить впевнено прибив Динамо у Києві, однак для нинішньої команди "містян" кияни є занадто грізним суперником. Господарі, звісно ж, дадуть бій гранду, але "біло-сині" надзвичайно вмотивовані – саме тому можна прогнозувати їх непросту, але перемогу.