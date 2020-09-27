Наставник Львова Георгій Цецадзе змушений певний час провести в лазареті після отримання позитивного результату тесту на COVID-19.

У поєдинку 4-го туру УПЛ Львів – Зоря діями команди-господаря керував Теймураз Лордкіпанідзе – асистент головного тренера. Сам Георгій Цецадзе не зміг бути присутнім на грі через виявлений у нього коронавірус, повідомляє Sport.ua.

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46-річний Цецадзе став першим наставником серед усіх тренерів УПЛ у поточному сезоні, який здав позитивний тест на COVID-19.

Зауважимо, матч завершився поразкою Львова з рахунком 0:5. "Містяни" – єдина команда Прем'єр-ліги, яка у стартових турах не набрала жодного очка. Як наслідок, Львів замикає турнірну таблицю чемпіонату.

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