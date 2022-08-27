В рамках 2-го туру УПЛ Львів приймає Зорю, Ворскла зустрінеться з Вересом, а Металіст 1925 – з Чорноморцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24.

Львів – Зоря

Львів провів військову паузу відносно спокійно. Скандальних заяв керівників, проблем з телепулом чи чуток про фінансові проблеми не було – навпаки, деякі журналісти заявляли, що це один з небагатьох клубів зі стабільною виплатою зарплатні. "Містяни" навіть змогли оновити два комплекти форми на чемпіонат 2022/23, хоча майже вся УПЛ грає у старих футболках. Офіційний сайт також отримав редизайн.

Вже перед початком нового сезону кілька ЗМІ написали про відмову 20 футболістів Львова підписувати новий контракт, але Олег Дулуб спростував цю інформацію. Натомість, в пресу просочилася новина щодо можливості трансферного бану через погану якість перевірки документів двох колишніх бразильських гравців – попередні клуби підроблювали їх. Повідомляється, що "містяни" заплатили штраф у 100 тисяч євро.

Вони з'явились у бюджеті після продажу Якімця у Кривбас. Крім того, за час військової паузи Львів покинули Політило, Довгий, Романчук, Костик, Ернест, Велвес і Семенів, а ще до повномасштабного вторгнення команду залишили Тавареш, Шина та Пернамбуко – словом, пішли майже всі лідери. З цінних кадрів вдалося зберегти тільки Нича, Муравського, Крушинського, Ременяка, Ільющенкова та Грисьо.

Посилення явно не здатне повноцінно компенсувати втрати. Ще до війни Львів зміг підписати Мишенка та Бугая, а от влітку вдалося підібрати тільки двох футболістів з нормальним досвідом УПЛ – Шишку та Якиміва з Інгульця. Всі інші новачки прийшли з клубів Першої ліги (зокрема, з Волині та Гірника-Спорт). Можливо, саме тому збори "містян" виявились настільки невиразними: лише один з п'яти останніх спарингів завершився перемогою (над Рухом) – при цьому лише раз підопічні Олега Дулуба забили більше одного гола.

Зоря додаткової презентації не потребує, адже ми бачили її в офіційних матчах вже тричі. Якщо забути про катастрофічний виліт з єврокубків у Румунії, то можна констатувати хороший старт луганців – вони ефектно били Універсітатю в Польщі й розпочали новий чемпіонат з розгрому Ворскли Скрипника (3:0). Щоправда, якість футболу залишається неоднозначною.

Проблеми в обороні нікуди не зникли, але в УПЛ виникли питання і до інших аспектів гри. Якщо на зборах та в першій зустрічі з Універсітатею ми бачили агресивну команду, яка працює від володіння й через короткі обіграші у флангових трикутниках доводить м'яч до останньої третини, то з Ворсклою все було значно примітивніше. Темп передач виявився одним з найнижчих у турі, інтенсивність єдиноборств теж просіла, а точність пасів уперед склала 65%.

Полтавців порвали на контратаках завдяки їхньому незлагодженому пресингу та завдяки перевазі в ігровому тонусі, однак такий номер далі може не пройти. Тим паче, що Колос вже забрав Безбородька – тепер основним форвардом буде Русин, який зіграв всього 12 хвилин. Подивимось, які висновки зробить Патрік фон Леувен.

Орієнтовні склади на матч Львів – Зоря

Львів: Іллющенков – Муравський, Крушинський, Давидов – Бусько, Мишенко, Васильєв, Грисьо – Ременяк, Нич, Бугай

Зоря: Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Назарина, Чурко – Крістіан, Булеца, Кабаєв – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Матч проти Львова може стати навіть важчим для Зорі, ніж зустріч з Ворсклою. "Містяни" стільки простору не нададуть – бігти 50 метрів до чужих воріт у повній самотності сьогодні точно не вдасться. Олег Дулуб закриється в глибокому блоці.

Втім, якщо в минулому сезоні він мав ким і чим огризатись, то зараз глибини складу немає – а значить немає і тактичної гнучкості. При цьому колектив ще не зіграний, в той час як Зоря проводить вже четвертий матч у сезоні. Різниця в потужності команд та ігровому тонусі занадто велика, тож ми поставимо на перемогу луганців.

Ворскла – Верес

Ворскла тиждень тому розчарувала багатьох вболівальників, зазнавши розгрому від Зорі (0:3). Поразка дійсно здивувала – особливо з урахуванням того факту, що тренером полтавців є Віктор Скрипник, а луганці в своїй грі не відійшли від ключових принципів старого коуча. Віктор Анатолійович мав би прочитати екс-підопічних, як буквар, але сталося фіаско. На його тлі одразу пригадався і виліт від АІКа в єврокубках.

Втім, у футболі "зелено-білих" було вдосталь позитивних моментів. Особливо це стосується другого тайму, в якому Ворскла довела середню тривалість одного володіння до пристойних 4 пасів, створила 20 позиційних атак і підвищила точність передач уперед з 71% до 90%. Дуже перспективно в грі між лініями розкрився Степанюк. В цілому ж, за очікуваними голами луганці й полтавці зіграли на 2:2, а не на 0:3.

Віктор Скрипник тільки починає розбудовувати свій фірмовий футбол з домінуванням на м'ячі, інтенсивним пресингом та ромбом в центрі поля. Поки що він страждає від кадрових проблем (випав Пердута, пішли Пуцлін і В. Тілль), від незіграності й незлагодженості пресингу, а також від слабкої гри центрбеків. Усі ці аспекти в тій чи іншій мірі можна прокачати, тож за Ворсклою буде цікаво стежити – втім, прямо зараз "зелено-білі" дійсно максимально вразливі.

Питання в тому, чи здатний скористатись вадами Зорі сьогоднішній суперник луганців. Верес розпочав сезон мінімальною перемогою над Чорноморцем, однак коментувати в тому матчі банально нічого – рівняни зіграли так, як завжди. Обережно, сухо, на нічию. Що і говорити, коли вінгер Генадій Пасіч став лідером туру за кількістю єдиноборств в обороні (аж 17 дуелей).

Одесити ж особливого тиску не чинили. Як наслідок, телеглядачі побачили всього 1 удар у площину за 90+ хвилин. Юрію Вірту дуже пощастило, що цей удар завдав його підопічний – героєм став Кльоц, який метрів з 30-ти примудрився влучити у кут з рикошетом від стійки. Сьогодні ж необхідно ще більше фарту, тож слоганом матчу цілком може стати легендарна фраза Клінта Іствуда з фільму "Брудний Гаррі": "Do you feel lucky, punk?" ("Чи пощастить тобі?").

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Верес

Ворскла: Різник – Феліпе, Яворський, Чеснаков, Бацула – Ардіт – Скляр, Олійник, Тотре – Степанюк, Марлісон

Верес: Когут – С. Шестаков, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч – Кльоц, Кучеров – Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Фарт регулярним не буває. Верес має дуже посередній склад і нічого цікавого в тактичному плані не демонструє – Юрій Вірт ставить на в'язкий обережний футбол, намагаючись зачепитись за нічию. Ворскла ж навіть під час розгрому від Зорі показала купу хороших речей у своїй грі, цілком заслуживши на бойові 2:2 із міцною Зорею.

За усіма аспектами полтавці сильніші, гнучкіші й ефективніші за Верес. Рівнянам не вдасться так же круто карати "зелено-білих" за високий пресинг, як це робила Зоря, а їхній оборонний блок не такий вже і крутий. Ворскла ж стала більше уваги приділяти позиційному наступу – і він виглядає перспективно. Саме тому поставимо на перемогу підопічних Віктора Скрипника.

Металіст 1925 – Чорноморець

Поєдинок з очевидним фаворитом. Металіст 1925 відкривав сезон матчем проти Шахтаря у Києві, продемонструвавши дуже переконливий футбол – і так, мова саме про футбол, а не про бий-біжи. Харків'яни створили кілька цікавих моментів біля чужих воріт, а біля власних відпрацювали вкрай пристойно. "Гірники" награли на 2,6 очікуваних голів, однак 18 з 23-х ударів пройшли з-за меж штрафного "жовто-синіх", а в периметрі підопічні Валерія Кривенцова дозволили провести тільки 23 дотики до м'яча.

Як наслідок, команда втримала заслужену нульову нічию. Приємно, що Металіст 1925 взагалі не втрачає у якості та системності – харків'яни і рік тому грали в якісний позиційний футбол, створюючи проблеми грандам, і зараз займаються тим же. Все це неабияк має лякати колективи на кшталт нинішнього Чорноморця.

Одесити провалили старт нового сезону. Про їхній футбол просто нічого сказати – "моряки" провели всього три удари за матч, жодного разу не влучивши у площину воріт. І це проти Вереса. При цьому рівняни, вкрай слабко атакуючи, змогли заробити пенальті (Дахновський не забив). Підопічні Романа Григорчука провалили і єдиноборства, а це для України особливо критично.

Прикро, адже Чорноморець має непоганий склад. Гладкий, Кравченко, Політило, Селін, Єрмаков, Кузик, Брагару – від таких виконавців не відмовився б жодний середняк УПЛ. А у одеситів ще й легіонери є. Поки що вся ця банда не зігралася, але давайте не будемо робити далекоглядних висновків по першому матчу. "Моряки" ще можуть здивувати.

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Чорноморець

Металіст 1925: Мозіль – Шершень, Курило, Безуглий, Рудавський – Габелок – Русин, Кравченко, Мартинюк, Ременяк – Зубков

Чорноморець: Непогодов – Брагару, Єрмаков, Джеймс, Селін – Кравченко, Політило, Плакса – Юсов, Гладкий, Штогрін

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Можна багато говорити про те, що ми побачили тільки один матч Чорноморця й надалі все може змінитись, але Металісту 1925 такі розмови були ні до чого. Харків'яни у першому ж поєдинку втримали заслужену нічию з Шахтарем при хорошій грі, а одесити не показали взагалі нічого на тлі Вереса.

В таких умовах говорити про якісь шанси "моряків" наївно. Металіст 1925 повинен впевнено перемогти.

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