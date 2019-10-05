Львів – Зоря та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 10-го туру УПЛ Львів приймає Зорю, Ворскла зустрінеться з Маріуполем, а Десна – з Олімпіком. Анонс та прогноз на ці матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – Зоря

Львів підходить до поєдинку проти Зорі в статусі передостанньої команди чемпіонату при чотирьох поразках в останніх чотирьох турах. Загальний рахунок цих матчів – 0:5, а єдиним успіхом "містян" за місяць стала перемога над Буковиною в Кубку. При цьому футбол команди поки що виглядає просто катастрофічно, зовсім не радуючи вболівальників моментами – у матчі з Олімпіком, наприклад, львів'яни пробили по воротах лише один раз. Словом, звільнення Богдана Блавацького, призначення головним тренером Володимира Мазяра, а потім ще й повернення екс-коуча Сталі Егіше Меліканя в якості асистента зовсім не допомогли піднятися з дна. На цьому тлі знову почалися розмови про зникнення клубу.

Зоря тиждень тому перервала безвиграшну серію, відірвавшись у виїзному поєдинку з Олімпіком. Залишившись у більшості з 37-ї хвилини, підопічні Віктора Скрипника до 90-ї закотили аж 5 голів, не пропустивши жодного. Завдяки цій звитязі "мужики" повернулися у групу лідерів, набравши 15 очок – до другого місця не вистачає всього двох залікових балів. Загалом, футбол Зорі виглядає агресивно й продумано – осоливо в аспектах пресингу та просування м'яча. Крім того, луганці тримаються у топ-3 УПЛ за результативністю, поступаючись Динамо всього на один гол. Таким чином, "чорно-білих" можна назвати фаворитами матчу проти Львова.

Львів – Зоря: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet вважають Львів безумовним андердогом поєдинку. На перемогу "містян" стоїть високий коефіціент 4,60, а на нічию – солідні 3,50. В разі звитяги Зорі ваш виграш може збільшитись на 1,60. Найбільш очікуваним рахунку букмекери вважають 0:1 на користь луганців – такий варіант розцінений коефіцієнтом 5.35.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: немає

Під сумнівом: Насонов, Богунов, Приймак (Львів; грали за дубль)

Орієнтовні склади на матч Львів – Зоря

Львів: Сарнавський – Квасний, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Сабіно – Пернамбуко, Педро, Альваро – Ренан

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Чайковський – Іванісеня – Хомченовський, Юрченко, Лєднєв – Громов, Русин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Львів не забив жодного голу в попередніх чотирьох матчах УПЛ і навіть не показав, як збирається переривати "суху" серію. Можливо, за черговий тиждень роботи нового тренерського штабу ситуація з футболом львів'ян трішки покращилась, але поки що зовсім не вірить у позитивний результат в поєдинку проти найбільш однієї з найбільш результативних команд УПЛ. Зоря повинна здобути перемогу – і навіть не мінімальну.

Ворскла – Маріуполь

Ворскла може в останніх чотирьох турах може похизуватися тільки голом у ворота Карпат, однак той матч полтавці все одно програли – як і три інших. Після виїзду ві Львів підопічні Віталія Косовського не відзначились жодним забитим м'ячем, а пропустили аж 12 – так, 9 з них провели гранди, але навряд чи це може слугувати виправданням. За керманича "зелено-білих" трішки прикро, адже важко назвати футбол Ворскли жахливим: команда намагається атакувати, непогано працює через фланги й здорово вкомплектована – просто зараз ворскляни не готові тягатися з реальними претендентами на медалі.

Маріуполю в цьому сезоні вони не світять. Принаймні, футбол азовців на на початку сезону зовсім не вразив – в їхньому активі лише 9 очок, але частина з них стала наслідком величезного фарту та шикарної гри Худжамова. Вплив голкіпера на результати підопічних Олександра Бабича просто колосальний: з Рустамом в основі Маріуполь вирвав очко у Зорі при рахунку 10:0 за ударами в площину, а без нього одразу згорів Десні в рідних стінах – 0:4. Вакула після того погрому Вакула ще довго не покидав центр поля, аж поки його не забрав звідти тренер чернігівців. Словом, азовці зганьбилися, тож сьогодні від них можна очікувати спроб влаштувати реабілітацію.

Ворскла – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Експерти з Marathon Bet не вірять у Маріуполь, поставивши на його перемогу коефіціент 3,32. Приблизно такий же кф (3,24) стоїть і на нічию, але й на успіху Ворскли можна непогано наваритися – в разі ставки на звитягу полтавців ваш виграш збільшить на 2,23. Найбільш очікуваний букмекерами рахунок – нічия 1:1, оцінена коефіціентом 5,70.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Шехіч, Каневцев, Краченко – Фомін

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Маріуполь

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Баєнко, Кане – Скляр, Габелок – Ребенок, Луїзао, Артур – Хебай

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Корнієнко – Федорчук, Чех – Кащук, Мишньов, Вакула – Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обом командам є за що доводити власним вболівальникам та самим собі. Після розгромів у минулих турах і Ворскла, і Маріуполь бажатимуть реабілітації, а в таких випадках в УПЛ найбільш вірогідним результатом здається результативна нічия.

Десна – Олімпік

Десна нині перебуває на другій позиції в турнірній таблиці, маючи рівність очок з Динамо – і це максимально справедливо, враховуючи виїзну перемогу над киянами. Та й у футбольному плані підопічні Олександра Рябоконя виглядають найбільш стабільним колективом після Шахтаря, який також ледь не втратив очки в очному поєдинку з чернігівцями. Десна прекрасно пресингує й нічого не дає зробити біля власних воріт – прямо зараз у неї найкраща оборона УПЛ (всього 4 пропущених голи). Атаку сіверян важко назвати феєричною, але за недостатнє налаштування вона болісно карає суперників – так, Олександрія зазнала розгрому з рахуком 3:0, а Маріуполь тиждень тому пропустив на один більше. Словом, прямо зараз чернігівці йдуть на медалі.

Олімпік після призначення Вісенте Гомеса взяв непоганий старт, відібравши очки в Маріуполі та здобувши заслужену перемогу над Колосом. Футбол донеччан при цьому виглядав дуже оптимістично й подобався навіть футболістам, однак Зоря тиждень тому опустила команду на землю – залишившись у меншості з 37-ї хвилини після необдуманого підкату Ксьонза, "олімпійці" пропустили 5 голів, не відповівши жодним. Після такого погрому можна очікувати переходу Вісенте Гомеса на оборонну модель гри, адже Десна, як мінімум, не слабша за Зорю. З іншого випадку, ніхто й слова не скаже Олімпіку за поразку, а от сміливий футбол міг би допомогти створити сенсацію. В будь-якому випадку, тренеру видніше.

Ворскла – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з Marathon Bet вважають Десну фаворитом зустрічі. На її перемогу букмекери поставили коефіціент 1,86, в той час як звитягу Олімпіка оцінили аж у 4,40. Нічия також здається конторі малоймовірною – при ставці на такий результат ваш виграш збільшиться на 3,40. Найбільш врогідним рахунком називають мінімальну перемогу Десни – на такий розвиток подій стоїть кф 5.15.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Ксьонз (Олімпік)

Травмовані: немає

Орієнтовні склади на матч Десна – Олімпік

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, Хльобас, Картушов – Філіппов

Олімпік: Кринський – Г. Пасіч, Лук'янчук, Зотько, Є. Пасіч – Фабінью, Цимбалюк – Імері, Тейшейра, Політило – Дійє

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Десна останнім часом роззабивалася й стала демонстрували неймовірно впевнений футбол. Поки що підопічних Олександра Рябоконя можна смісливо називати фаворитом боротьби за бронзові медалі, тож Олімпіку в матчі проти сіверян не позаздриш. Навряд чи чернігівці влаштують розгром, але їхня перемога повинна бути максимально переконливою.