Львів – Зоря

Львів продовжує мучитись у чемпіонаті, тримаючись у зоні перехідних матчів за УПЛ з відривом у три очки від дна таблиці. Перед міжнародною паузою підопічні Олега Дулуба, здавалося, почали вибиратись з ями, видавши класний матч проти СК Дніпро-1 (і дивом не відібравши очки), розписавши нічию з Чорноморцем, перегравши Колос і прорвавшись у чвертьфінал Кубка – втім, після цього відрізку команда без особливих шансів згоріла кризовій Десні (0:2). Навіть у товариській зустрічі з Минаєм "містяни" не перемогли (2:2).

Прикро, адже за очікуваними очками Львів мав би йти – барабанний дріб – на п'ятому місці! Колектив пропустив вже на 7,23 голів більше, ніж очікувалось, і недозабив 6 голів. Оборона занадто часто помиляється, голкіпер не рятує, а нападники не реалізовують хороші моменти. Насправді, у "містян" не все ідеально в організації гри (є дуже великі проблеми з темпом і браком), але не настільки, щоб боротись за виживання. Зорі необхідно враховувати цей факт.

Луганці перед міжнародною паузою набрали хороший темп. Так, вони розгромно програли Шахтарю, але при цьому підопічні Віктора Скрипника впевнено перемогли СК Дніпро-1, Десну та Колос, знищили міцний Металіст 1925 (6:1) і розгромили непоступливий Верес (3:0) – як наслідок, Зоря піднялася на третю позицію в УПЛ. Крім того, "чорно-білі" в овертаймі Кубка дотиснули Рух, а в Лізі конференцій вдалося вирвати перемогу над ЦСКА Софією. Словом, команда на ходу.

В усіх цих поєдинках левову частину результату робила пара іранських нападників, а також Гладкий. Мінусом виступала навмисна примітивізація футболу, але в умовах страшних кадрових втрат Віктора Скрипника можна зрозуміти – хоча б частково. Щоправда, зараз проблеми зі складом не такі відчутні – в заявку повернулися Назарина, Кабаєв та Снурніцин, а втрату Кочергіна вдалося непогано компенсувати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шевченко, Казаков, Ємець (Зоря)

Дискваліфіковані: Зозуля, Романчук (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – Зоря

Львів: Ільющенков – Крушинський, Лека, Брікнер – Бусько, Довгий, Чір'як, Якімець – Альваро, Ернест – Нич

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жунінью – Назарина, Булеца – Сайядманеш, Громов, Шахаб – Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львів у рідних стінах повинен дати бій (навіть без вболівальників на трибунах). Команда не настільки жахлива, щоб вести боротьбу за виживання – втім, поєдинок проти Десни показав, що здобувати результат у матчах хоча б з номінально сильними суперниками "містяни" ще не готові. Зоря ж нині дуже міцна, тож варто поставити на перемогу луганців.

СК Дніпро-1 – Олександрія

СК Дніпро-1 продовжує гонитву за "бронзою" – і продовжує демонструвати вкрай нестабільний футбол. Нестабільність дніпровців, в першу чергу, пов'язана з психологією. В кадровому, тактичному і статистичному плані "спортклубівці" істотно переважають більшість команд УПЛ, але при цьому підопічні Ігора Йовічевіча не знають перемог над прямими конкурентами і не дають бій грандам.

Навіть на тлі аутсайдерів вони не завжди домінують. Львову, наприклад, не віддали очки лише дивом, а з Інгульцем перед міжнародною паузою команда перемогла мінімально в надзвичайно нудному матчі з мінімумом моментів. Хоча суперник цілу годину грав у меншості.

Тим не менш, СК Дніпро-1 набирає очки й тримається всього в одному заліковому балі від третьої позиції. Так, колектив дуже залежний від настрою Довбика й не виглядає стабільно, однак суперники в боротьбі за бронзу не набагато кращі. При цьому у дніпровців є ресурси не тільки для покращення складу, а й для розвитку академії та підписання польських спортивних психологів. З таким підходом "жовто-чорні" здатні добитись серйозних результатів, але прямо зараз важливо просто набирати свої очки.

Олександрія деякий час вважалася одним із претендендів на медалі. Звитяга над Шахтаем, "нулі" з Динамо до 90+5-ї хвилини, перемога над Зорею і Колосом та ряд інших звитяг довго тримали підопічних Юрія Гури в топ-5, але регулярні втрати очок з середняками та аутсайдерами не давали піти у відрив. У жовтні ж команда дещо посипалась, програвши Ворсклі й розписавши нудні нічиї з Вересом, Десною та Рухом. Внаслідок цих невдач "жовто-зелені" відстали від третьої сходинки на шість очок.

Тим не менш, списувати колектив з перегонів за зону єврокубків зарано. В цьому нещодавно переконався міцний Металіст-1925 – в чвертьфіналі Кубка харків'яни на власному полі пропустили від олександрійців п'ять голів, а на виїзді в УПЛ вони без особливих шансів програли з рахунком 0:2. І це при тому, що Юрій Гура втратив Гриня й Ковальця – провідних футболістів атаки. Олександрія може бути простуватою й нестабільною, але вона залишається дуже небезпечною.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковалець, Гринь (Олександрія)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Олександрія

СК Дніпро-1: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логінов, Дубінчак – Ігнатенко, Джурасек – Гуцуляк, Піхальнок, Назаренко – Довбик

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Калюжний, Дришлюк – Кирюханцев, Рибалка, Третьяков – Спінеллі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Дніпро-1 історично погано виступає проти Олександрії, а у поточному сезоні в очі сильно впадає слабкість в протистоянні з реально сильними командами. Підопічні Ігора Йовічевіча навіть на тлі Інгульця нічого особливого не показали, граючи у більшості – і це вже не перший такий матч. Дніпровці занадто нестабільні.

Звісно, "спортклубівці" залишаються фаворитами. Вдома вони програли лишень Зорі, а в усіх інших поєдинках на "Дніпро Арені" команда перемогла – втім, суперників рівня хоча б Олександрії в списку жертв не було. Ні вдома, ні на виїзді. З огляду на всі ці факти, сьогодні ми ризикнемо поставити на нічию.

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