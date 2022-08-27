Львів – Зоря – 2:3 – відео голів та огляд матчу
17:07 - Читать на русском
Львів поступився Зорі в рамках 2-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",
12’ Віталій Бойко
49’ Назарій Нич
Роман Вантух 8’
Дмитро Мишньов 57’
8’ Роман Вантух
12’ Віталій Бойко
49’ Назарій Нич
57’ Дмитро Мишньов
Зоря у першому турі УПЛ розбила Ворсклу. Натомість для Львова матч проти луганців був дебютним у новому сезоні.
Зоря перемогла Львів у ефектній перестрілці з дивовижним голом на останніх хвилинах
На старті матчу команди дуже швидко обмінялися голами. Вже це натякало, що матч буде результативним, але увесь екшн відбувся вже в другому таймі. По перерві Львів вийшов уперед, згодом Зоря відігралася, а на останніх хвилинах вирвала перемогу завдяки неординарному голу.
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