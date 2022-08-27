Львів поступився Зорі в рамках 2-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",

Зоря у першому турі УПЛ розбила Ворсклу. Натомість для Львова матч проти луганців був дебютним у новому сезоні.

Зоря перемогла Львів у ефектній перестрілці з дивовижним голом на останніх хвилинах

На старті матчу команди дуже швидко обмінялися голами. Вже це натякало, що матч буде результативним, але увесь екшн відбувся вже в другому таймі. По перерві Львів вийшов уперед, згодом Зоря відігралася, а на останніх хвилинах вирвала перемогу завдяки неординарному голу.