Львів приймав Зорю в рамках 4-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Підопічним Віктора Скрипника вистачило одного тайму, щоб декласувати львівську команду.

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Юрченко розпочав погром вже на третій хвилині. Згодом ветеран луганців Артем Громов відвантажив супернику два м'ячі, а завершив цей голепад новоспечений форвард Зорі Олександр Гладкий, який дублем нагадав про свої бомбардирські навички.

Після 4-х турів УПЛ Зоря розташувалась на 9-й сходинці з 4-ма очками, Львів залишився на дні турнірної таблиці.

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