Львів – Зоря – 0:5 – відео голів та огляд матчу
17:40 - Читать на русском
Львів приймав Зорю в рамках 4-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Артем Громов 5’
Артем Громов 27’
5’ Артем Громов
27’ Артем Громов
Підопічним Віктора Скрипника вистачило одного тайму, щоб декласувати львівську команду.
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Юрченко розпочав погром вже на третій хвилині. Згодом ветеран луганців Артем Громов відвантажив супернику два м'ячі, а завершив цей голепад новоспечений форвард Зорі Олександр Гладкий, який дублем нагадав про свої бомбардирські навички.
Після 4-х турів УПЛ Зоря розташувалась на 9-й сходинці з 4-ма очками, Львів залишився на дні турнірної таблиці.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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