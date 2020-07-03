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Львів — Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

3 липня 23:00 - Читать на русском
Львів — Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Львів — Ворскла – 2:2 / ФК Ворскла

 У матчі 29-го туру львів'яни на останніх хвилинах втратили перемогу над Ворсклою. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
 
Артем Челядін 8’
Данило Кравчук 89’
8’ Артем Челядін
55’ Матеус Яковеллі
75’ Сергій Борзенко
89’ Данило Кравчук

Аутсайдери турнірної таблиці УПЛ – Львів та Ворскла – проводили поєдинок 29-го туру у Тернополі через складну ситуацію з коронавірусом у місті Лева. Молодь Ворскли (основний склад з головним тренером Юрієм Максимовим залишився у Полтаві і готувався до фіналу Кубка України) шокувала "містян" вже на початку матчу: Артем Челядін ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі. До кінця тайму підопічним Георгія Цецадзе так і не вдалось зрівняти.

Герой півфіналу Кубка України Ісенко дебютував за Ворсклу в УПЛ

По перерві Матеус Яковеллі скористався помилкою захисту і, перехопивши м'яч, парашутом відправив його за спину 16-річного дебютанта полтавців Ісенка. На 75-й хвилині своє слово сказав досвідчений ветеран львів'ян Сергій Борзенко, виявившись найспритнішим на добиванні у штрафному майданчику суперника.

За хвилину до закінчення матчу Ворскла зрівняла, а вже у доданий час взагалі могла вийти вперед, однак полтавській молоді не вистачило досвіду в атаці. Як наслідок, Львів набрав 24 очки і залишився на передостанній сходинці, Ворскла з 28-ма заліковими балами тримається на дев'ятій сходинці.

Ворскла молодіжним складом розписала бойову нічию в ефектному матчі зі Львовом

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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