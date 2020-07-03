Львів — Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 29-го туру львів'яни на останніх хвилинах втратили перемогу над Ворсклою. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Аутсайдери турнірної таблиці УПЛ – Львів та Ворскла – проводили поєдинок 29-го туру у Тернополі через складну ситуацію з коронавірусом у місті Лева. Молодь Ворскли (основний склад з головним тренером Юрієм Максимовим залишився у Полтаві і готувався до фіналу Кубка України) шокувала "містян" вже на початку матчу: Артем Челядін ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі. До кінця тайму підопічним Георгія Цецадзе так і не вдалось зрівняти.

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По перерві Матеус Яковеллі скористався помилкою захисту і, перехопивши м'яч, парашутом відправив його за спину 16-річного дебютанта полтавців Ісенка. На 75-й хвилині своє слово сказав досвідчений ветеран львів'ян Сергій Борзенко, виявившись найспритнішим на добиванні у штрафному майданчику суперника.

За хвилину до закінчення матчу Ворскла зрівняла, а вже у доданий час взагалі могла вийти вперед, однак полтавській молоді не вистачило досвіду в атаці. Як наслідок, Львів набрав 24 очки і залишився на передостанній сходинці, Ворскла з 28-ма заліковими балами тримається на дев'ятій сходинці.

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