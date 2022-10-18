В рамках 8-го туру УПЛ Львів приймає Верес, а Олександрія зіграє з Кривбасом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – Верес

У спортивному плані зустріч не виглядає привабливою для нейтрального глядача. Львів мав проблеми з комплектацією на старті сезону, тож зараз зірок з неба не хапає – команда тримається в одному заліковому балі від четвірки аутсайдерів УПЛ, забивши 5 голів за 6 матчів. За показником очікуваних забитих м'ячів "містяни" йдуть другими з кінця, хоча гострота допущених моментів біля власних воріт теж невисока.

Підопічні Олега Дулуба стараються. Вони дисципліновано обороняються в схемі 3-5-2 й намагаються контратакувати, але поки що стежити за матчами Львова важко. Небезпечних епізодів біля обох воріт дуже мало, а темп гри дуже низький. Колектив намагається вижити в еліті, однак в його активі всього одна перемога – над Минаєм два тижні тому.

У Вереса стан справ кращий. Рівняни взяли хороший старт, вигравши три з чотирьох поєдинків на старті й увірвавшись у боротьбу за зону єврокубків. У випадку звитяги над Львовом "народний клуб" перебуватиме в топ-3 турнірної таблиці УПЛ – можливо, він там і залишиться по завершенні туру.

Щоправда, останні результати навряд чи могли потішити вболівальників – команда в попередніх трьох матчах розписала "мирові" з Рухом і Вересом, а також програла Металісту.

Тим не менш, загальна ситуація у Вереса дійсно приємна. Підопічні Юрія Вірта за очікуваними голами тримаються в топ-4, а за очікуваними очками взагалі перебувають у топ-3 чемпіонату. Не вистачає лише хорошої оборони – рівняни не тільки тримаються п'ятими з кінця за гостротою моментів суперників, а й регулярно допускають дитячі помилки в матчах проти слабших суперників. Це – шанс для Львова.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Грисьо – Дахновський, Г. Пасіч

Орієнтовні склади на матч Львів – Верес

Львів: Пономаренко – Бусько, Крушинський, Муравський – Полегенько, Васильєв, Мільченко, Михайлів – Бойко – Нич, Бугай

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Мірошник, Квасний – Кльоц, Кучеров – Дахновський, Лебеденко, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не бачать у цій зустрічі явного фаворита. Існує велика спокуса поставити на перемогу Вереса, адже для такої симпатичної команди три матчі без перемог здаються перебором – втім, по грі рівнян не можна сказати, що нічия у Львові малоймовірна. "Містяни" доволі міцно виглядають в обороні, а "народний клуб" останнім часом забагато дозволяє слабеньким опонентам.

У перемогу підопічних Олега Дулуба теж не дуже віриться, тож ризикнемо поставити саме на "мирову".

Олександрія – Кривбас

Олександрія здорово пройшла старт сезону, здобувши три перемоги й розписавши одну нічию у п'яти турах. При цьому команда Юрія Гури демонструвала осмислений проактивний футбол, відрізняючись від основної маси представників УПЛ. Єдина серйозна осічка трапилась із Металістом, якому поступилися з рахунком 1:3 при грі у більшості понад годину.

Клуб підтримував головного тренера хорошими трансферами, вже по ходу чемпіонату повернувши Ковальця – Кирило вже встиг відзначитись важливим асистом. Як наслідок, після п'ятого туру Олександрія йшла у топ-3 за очікуваними очками.

І все було б класно, якби не ракетні обстріли України – через них було скасовано два матчі Олександрії поспіль. Востаннє колектив виходив на поле аж 2-го жовтня. Це може істотно вплинути на фізичні кондиції.

"Відпочинок" суперника надає Кривбасу шанс здобути першу перемогу в сезоні. Криворіжці тримаються на передостанній позиції у турнірній таблиці, маючи в активі всього три залікових бали й забивши лише два голи за шість матчів. У таблиці очікуваних показників ситуація трішечки краща, але команда навіть так не підіймається за межі четвірки аутсайдерів. Не цього очікували від Юрія Вернидуба та десанту футболістів із солідним досвідом.

Кривбас намагається грати першим номером, але позиційні атаки приносять мізерну кількість моментів. При грі від контратак криворіжці виглядають цікавіше, однак загалом не вражає. Можливо, перемога надасть колективу імпульс для подальшого ривка, але зробити це буде дуже непросто. Навіть з урахуванням тижневого відпочинку внаслідок перенесеного матчу.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Дібанга (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Кривбас

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков – Демченко, Рибалка – Калітвінцев, Ковалець, Третьяков – Кобзар

Кривбас: Сарнавський – Якимець, Ловріч, Вернидуб, Стецьков – Капіч, Хомченовський – Задерака, Татарков, Н. Волошин – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Важко робити прогнози на цей матч, адже команди дещо втратили ігровий тонус. Букмекери вважають Олександрію фаворитом, що й не дивно – втім, якщо Кривбас буде змушений / сам вирішить грати від контратак, то підопічні Юрія Гури можуть отримати серйозні проблеми.

Досі подібні історії з криворіжцями відбувались рідко, тож ми поставимо на перемогу олександрійців.

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