Львів – Верес – 1:3 – відео голів та огляд матчу
15:45 - Читать на русском
Верес обіграв Львів в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Микола Гайдучик 17’
Семен Вовченко 67’
Станіслав Шарай 69’
17’ Микола Гайдучик
67’ Семен Вовченко
69’ Станіслав Шарай
На старті першого тайму команди упродовж кількох хвилин обмінялися схожими голами і так і пішли на перерву за нічийного рахунку. У другій половині теж було два голи, але влетіли вони у ворота львів'ян.
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Таким чином, підопічним Юрія Вірта вдалося перервати серію з трьох матчів без перемог. Верес бодай тимчасово розташувався на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. Львів балансує над самісінькою зоною вильоту.
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