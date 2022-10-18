Верес обіграв Львів в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

На старті першого тайму команди упродовж кількох хвилин обмінялися схожими голами і так і пішли на перерву за нічийного рахунку. У другій половині теж було два голи, але влетіли вони у ворота львів'ян.

Верес у вольовому стилі здолав Львів і вийшов на третє місце УПЛ – "леви" продовжили прикру домашню серію

Таким чином, підопічним Юрія Вірта вдалося перервати серію з трьох матчів без перемог. Верес бодай тимчасово розташувався на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. Львів балансує над самісінькою зоною вильоту.