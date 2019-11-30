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Львів – СК Дніпро-1 – 0:2 – відео голів та огляд матчу

17:43 218 Читать на русском
Львів – СК Дніпро-1 – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Львів – СК Дніпро-1 – 0:2 – відео голів та огляд матчу / фото: СК Дніпро-1

 СК Дніпро-1 на виїзді переграв Львів в рамках 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – СК Дніпро-1.

 
Дмитро Коркішко 15’
Ігор Когут 62’
15’ Дмитро Коркішко
62’ Ігор Когут

Дніпряни відкрили рахунок в першій половині матчу, Коркішко першим зреагував на рикошет після розіграшу штрафного. В другій половині Когут замкнув подачу з флангу головою та поставив крапку в поєдинку.

СК Дніпро-1 здобув перемогу над Львовом та увірвався у першу шістку УПЛ

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 18 очок та піднявся на 6 місце, Львів з 11 пунктами залишився передостаннім.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Львів - СК Дніпро-1 Відеоновини
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