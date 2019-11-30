Львів – СК Дніпро-1 – 0:2 – відео голів та огляд матчу

СК Дніпро-1 на виїзді переграв Львів в рамках 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – СК Дніпро-1.

Дніпряни відкрили рахунок в першій половині матчу, Коркішко першим зреагував на рикошет після розіграшу штрафного. В другій половині Когут замкнув подачу з флангу головою та поставив крапку в поєдинку.

СК Дніпро-1 здобув перемогу над Львовом та увірвався у першу шістку УПЛ

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 18 очок та піднявся на 6 місце, Львів з 11 пунктами залишився передостаннім.