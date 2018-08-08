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Львів – Шахтар: матч відбудеться на стадіоні Україна

21:12 868 Читать на русском
Львів – Шахтар: матч відбудеться на стадіоні Україна
Стадіон Україна / Фото з соцмереж

Матч 5-го туру УПЛ Львів – Шахтар команди проведуть на стадіоні Україна, замість Арени Львів.

ФК Львів прийматиме гравців Шахтаря на стадіоні Україна, повідомляє офіційний сайт клубу.

Варто відзначити, що минулі 2 домашні поєдинки "містяни" провели на Арені Львів, де і мав відбутись матч проти "гірників". Причини зміни локації не повідомляються.

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Матч ФК Львів – Шахтар відбудеться 18 серпня.

Нагадаємо, після 3-х турів ФК Львів займає 8-му сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 3 очки.

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Україна5 тур

Львів - Шахтар: Субота 18 серпня 2018

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