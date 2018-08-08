Львів – Шахтар: матч відбудеться на стадіоні Україна

Матч 5-го туру УПЛ Львів – Шахтар команди проведуть на стадіоні Україна, замість Арени Львів.

ФК Львів прийматиме гравців Шахтаря на стадіоні Україна, повідомляє офіційний сайт клубу.

Варто відзначити, що минулі 2 домашні поєдинки "містяни" провели на Арені Львів, де і мав відбутись матч проти "гірників". Причини зміни локації не повідомляються.

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Матч ФК Львів – Шахтар відбудеться 18 серпня.

Нагадаємо, після 3-х турів ФК Львів займає 8-му сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 3 очки.

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