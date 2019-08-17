Львів – Шахтар: "гірники" вирушили на матч без лідера та молодого бразильця

Шахтар вирушив на матч 4 туру УПЛ проти Львова, у складі немає кількох гравців.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру взяв на поєдинок 4 туру чемпіонату України проти Львова 20 виконавців, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Ісмаїлі, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Додо

Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Маркос Антоніо, Олександр Піхальонок, Манор Соломон, Дентінью, Сергій Болбат

Нападники: Жуніор Мораєс, Густаво Бланко Лещук, Даниїл Сікан

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Зауважимо, що у заявці на матч відсутній капітан та лідер Шахтаря Тайсон, а також 19-річний бразилець Тете.

Зауважимо, що поєдинок 4 туру УПЛ між Львовом та Шахтарем відбудеться завтра, 18 серпня. Початок матчу запланований на 19:30.