Львів – Шахтар: Безсмертний зізнався, завдяки чому "містяни" зможуть відібрати очки у команди Каштру
Головний тренер "містян" Анатолій Безсмертний поділився очікуваннями від матчу проти "гірників".
"У нас зараз така ситуація, що для нас кожен суперник, як Шахтар. Слабких місць я в ньому не бачу щодо нас.
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Завдяки чому можемо відібрати очки у чинного чемпіона УПЛ? Завдяки організації гри, характеру. Думаю, хлопців не треба якось особливо налаштовувати, тому що кожен хоче себе проявити на тлі такого сильного суперника", - сказав Безсмертний у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, поєдинок 19-го туру УПЛ між Львовом та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 21 березня. Початок зустрічі о 17:00.
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