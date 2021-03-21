"У нас зараз така ситуація, що для нас кожен суперник, як Шахтар. Слабких місць я в ньому не бачу щодо нас.

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Завдяки чому можемо відібрати очки у чинного чемпіона УПЛ? Завдяки організації гри, характеру. Думаю, хлопців не треба якось особливо налаштовувати, тому що кожен хоче себе проявити на тлі такого сильного суперника", - сказав Безсмертний у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок 19-го туру УПЛ між Львовом та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 21 березня. Початок зустрічі о 17:00.

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