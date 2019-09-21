Львів – Олімпік, Зоря – Маріуполь: анонс матчів УПЛ

В рамках 8-го туру УПЛ Львів приймає Олімпік, а Зоря зустрінеться з Маріуполем. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Львів – Олімпік

Львів після чотирьох поразок у перших шести турах не витримав і змінив головного тренера, навіть не повідомляючи йому про це, а новий наставник – Володимир Мазяр – приїхав у клуб, за день до цього ніби-то розірвавши контракт з Гірником-Спортом за станом здоров'я. Подібний хід не допоміг львів'янам: представники Горішніх Плавнів вимагають за коуча компенсацію, а той у першому матчі на чолі "містян" мінімально поступився Колосу. Ця невдача залишила "другий Шахтар" на передостанній позиції з шістьма очками в активі. Нижче – лише Олімпік.

Матч проти Колоса чітких відповідей на питання, у що гратиме Львів під керівництвом Мазяра, не дав. Темп того поєдинку був невисоким, а моментів жодна з команд не створювала аж до останніх хвилин – там "містяни" цілком могли виграти або хоча б вирвати нічию. Зустріч проти Олімпіка має бути більш репрезентативною, хоча нині вболівальники та керівники вимагають простої перемоги за будь-яку ціну. Втрачати очки більше не можна.

Олімпік також змінив головного тренера, призначивши головним екс-коуча Динамо – іспанця Вісенте Гомеса. Його перший матч припав на виїзд у Маріуполь і завершився нічиєю, яка принесла друге очко у копілку донецького клубу в новому сезоні. Цього замало, адже команда залишилась на останньому місці й відстає від найближчого переслідувача (Львова) на шість залікових балів. Якщо донеччани зазнають сьогодні поразки, їхні справи стануть зовсім кепськими. Відігрувати гандикап у сім-дев'ять пунктів доведеться дуже довго.

У поєдинку з Маріуполем незадовільним був лише результат Олімпіка, адже суто в ігровому плані почерк іспанців став помітний неозброєним оком. Підопічні Вісенте Гомеса класно створювали собі простір, розривали суперника через дрібні перепасовки й швидкісні рейди по напівфлангах, забивши один гол, не реалізувавши пенальті й ще три-чотири прекрасних моменти – і все це відбувалося на тлі помилок арбітра в сторону азовців. Зрештою, новий тренер сподобався футболістам – так, Політило назвав Вісенте одним з найкращих спеціалістів у своїй кар'єрі, але також відзначив, що поки команді не вистачає детального розуміння вимог.

Кадрова ситуація

Травмовані: Приймак (Львів)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Львів – Олімпік

Львів: Сарнавський – Гончар, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Сабіно – Шина, Педро, Пернамбуко – Ренан

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Лук'янчук, Зотько, Є. Пасіч – Завійський, Цимбалюк – Імері, Тейшейра, Політило – Дійє

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обидва тренери більш-менш одночасно очолили свої крузові команди. Перші матчі виявили вищу складність та організованість футболу Олімпіка, в той час як Львів у грі з Колосом проявив себе звичайним сірим українським колективом з нижньої частини таблиці. Можливо, донеччани ще не готові перемагати львів'ян на виїзді, однак відібрати очки їм цілком до снаги. Точно можна сподіватися лише на голи, адже обидві команди є лідерами за пропущеними м'ячами.

Зоря – Маріуполь

Зоря за останні два тури перетворилася із середняка на одного з претендентів на "срібло". Звісно, шанси невеликі, однак після домашньої нічиєї з Динамо (2:2), в якій кияни лише дивом не програли, віра у сенсацію зміцніла. У попередньому ж матчі – на виїзді із Шахтарем – команда Віктора Скрипника взагалі вразила Україну, влаштувавши з донеччанами перестрілку (4:3). Цей поєдинок, цілком можливо, стане найкращим у цьому сезоні, однак про нього вже слід забути. Для луганців після виставкових зустрічей настають суворі українські будні, в яких 90% часу доводиться долати максимально руйнівний футбол суперника.

Зоря під керівництвом Віктора Скрипника стала одним з найкращих пресингуючих колективів – навіть у Шахтаря виникли величезні труднощі з його подоланням у першому таймі очної зустрічі. Втім, у матчах проти команд попростіше "мужики" також стараються демонструвати нетривіальну гру: швидко, комбінативно, в один дотик, з контролем над рухом м'яча – саме так Скрипник хоче грати у більшості поєдинків своїх підопічних. Втім, футбол луганців є доволі енерговитратним, а от чи вистачить у них сил після шаленого літа та вдох поспільм трилерів проти грандів – те ще питаннячко. В будь-якому разі, Маріуполю сьогодні буде несолодко.

У новому сезоні команда Олександра Бабича виглядає дуже нестабільно. Азовці чергують перемоги з нічиїми та поразками, однак лише половина їхніх матчів заслуговує на схвальну оцінку. Амплуа Маріуполя нині чимось нагадує санітару лісу – він відбирає очки або навіть перемагає суперників, які мають проблеми або просто не вийшли на пік форми, але у матчах проти зібраних колективів зазнає невдач. Навіть протягом одного матчу він може виглядати як прекрасно, так і жахливо.

Найбільші проблеми азоці мають у матчах проти команд, які швидко працюють з м'ячем і тримаються агресивного стилю. Олімпік Вісенте Гомеса та Колос на старті сезону певними моментами нагадували Зорю у мініатюрі – Маріуполь набрав з ними лише одне очко, хоча міг втратити і його. Втім, підопічні Олександра Бабича також славляться вмінням в'язати гру, збиваючи її у позиційне болото, хоча технічних виконавців з розумінням, як правильно комбінувати, тут теж вистачає. Маріуполь нерідко забиває красиві голи, тож Зорі сьогодні легко не буде.

Кадрова ситуація

Травмовані: Фомін (Маріуполь)

Під питанням: Вернидуб, Луньов, Арвеладзе (Зоря)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Зоря – Маріуполь

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Хомченовський – Громов, Русин

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворський, Чоботенко, Биков – Чех, Федорчук – Кащук, Мишньов, Вакула – Чурко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обидві команди у поточному чемпіонаті багато пропускають (по 10 голів), але Зоря при цьому майже вдвічі результативніша – щоправда, у Маріуполя є гра у запасі. Загалом, "мужики" у нинішній формі виглядають фаворитами зустрічі, однак існують питання щодо функціональної готовності. Втім, чисто у футбольному плані луганці виглядають сильніше, тож на власному полі їм можна пророчити непросту, але перемогу.