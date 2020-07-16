Львів – Олімпік, Ворскла – Маріуполь: анонс матчів УПЛ

В рамках 31-го туру УПЛ Львів приймає Олімпік, а Ворскла зустрінеться з Маріуполем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – Олімпік

У другій шістці всі питання вже вирішені: Львів не опуститься нижче одинадцятої позиції, а Олімпік не підніметься у зону плей-офф за єврокубки – її вже розпиляли між собою СК Дніпро-1 та Маріуполь (хоча теоретичні шанси залишаються у Ворскли). Звісно ж, віднайти мотивацію в таких умовах важко, але "містяни" ще мають деякі амбіції – все ж, команда не знає перемог у десяти матчах поспіль, і навіть після зміни тренера не може переграти дитячі садочки суперників. В попередньому турі львів'яни були близькими до набору трьох очок, але після класного старту з двома голами у ворота СК Дніпро-1 вони поплила, залишилась у меншості й пропустили тричі. Якщо і після цього підопічні Георгія Цецадзе не вийдуть на поле злими, буде дуже дивно.

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Олімпік проводить останній матч у сезоні, адже далі по графіку у донеччан стояла зустріч з Карпатами. Звісно ж, футболісти вже думають про пляжі, але головний тренер Ігор Климовський зумів здивувати навіть за таких умов – в минулому турі він випустив резерв, який несподівано розтрощив Маріуполь на виїзді. Вірогідно, азовці забули, що "олімпійці" набрали в гостях найбільше очок серед усіх команд другої шістки, але Львову краще не повторювати цю помилку. Тим паче, що сьогодні проти "містян" повинна вийти в основа.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кравчук (під питанням) – Чогадзе, Цимбалюк, Пасіч, Баланюк

Дискваліфіковані: Сабіно (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – Олімпік

Львів: Сарнавський – Кравчук, Борзенко, Братков, Люлька – Бопесу – Богунов, Шина, Татарков, Тавареш – Ренан

Олімпік: Кичак – Литвин, Кравченко, Зотько, Лебеденко – Вербний – Тейшейра, Політило, Кравчук, Романовський – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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Основа донеччан в останніх матчах не вражала, а вмирати за результат сьогодні для неї немає сенсу. Львову ж потрібно здобути перемогу за будь-яку ціну. У команди просто завершились відмазки – "містяни" навіть повернулися на свій львівський стадіон, тож аргумент про втому від виїздів не буде працювати. Підопічним Георгія Цецадзе очки потрібні більше. Якщо не перемагати зараз, то можна зніматися з чемпіонату разом з Карпатами.

Ворскла – Маріуполь

Ще один матч, в якому одній з команд вже нічого не потрібно. Взагалі-то, матч має важливе турнірне значення, адже в разі перемоги Ворскла наблизиться до Маріуполя на відстань двох очок, а там можна і на восьму позицію застрибнути – вийшла б шикарна розв'язка, якби не офіційна заява Юрія Максимова про вихід основного складу у відпустку та догравання сезону молодіжним складом. Головний тренер при цьому додав, що рішення було прийнято до несподіваної поразки азовців, але нікого з лідерів відкликати з пляжів не стануть. Такий він, український футбол. Втім, дитячий садочок Віталія Косовського ледь не переграв Львів, тож сьогодні буде навіть цікавіше.

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Маріуполю потрібно реабілітовуватися за принизливу поразку Олімпіку тур тому (1:4). Головний тренер Олександр Бабич був злий, як чорт, але навряд чи його емоції сильно вразили підопічних – у ЗМІ вже занадто багато чуток про призначення Остапа Маркевича на пост наставника азовців, а у більшості фанатів склалося враження, ніби Бабича просто плавлять. Щоправда, навіщо це робити лише зараз? Та і жодному нормальному футболісту не хочеться мати реноме гравця, який зливає шефа – це не дуже добре позначається на кар'єрі. Зрештою, навряд чи команді сподобалося бути клоуном на всю Україну, пропускаючи по чотири голи від резервістів, тож сьогодні Маріуполь має завестись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Танковський (Маріуполь)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Маріуполь

Ворскла: Ісенко – Семілет, Павлюк, Дубко, Мельничук – Гаджук, Челядін – Власов, Білий, Козиренко – Кравчук

Маріуполь: Гальчук – Полегенько, Дава, Яворський, Корнієнко – Чурко, Федорчук, Ігнатенко, Кащук – Фомін, Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, що Маріуполь фаворит, але матч молодіжки Ворскли проти Львова показав, що легко азовцям не буде – один-два голи вони цілком можуть забити, та й знову може вийти Ісенко. Втім, це навіть краще для гостей – кому б з них не хотілося взяти у Павла реванш? Хай там як, але реально сподіватися на перемогу дитсадочка над досвідченим євробійцем наївно. Маріуполь набере три очки.

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