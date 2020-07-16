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Львів – Олімпік – 1:5 – відео голів та огляд матчу

20:05 - Читать на русском
Львів – Олімпік – 1:5 – відео голів та огляд матчу
Львів – Олімпік – 1:5 – відео голів та огляд матчу

 Львів на власному полі поступився Олімпіку в рамках 31-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

4’ Абнер Ренан
40’ Артем Недоля
 
Максим Дегтярьов 16’
Захедітабар Шахаб 26’
Максим Дегтярьов 42’
Захедітабар Шахаб 80’
Захедітабар Шахаб 90+1’
4’ Абнер Ренан
16’ Максим Дегтярьов
26’ Захедітабар Шахаб
40’ Артем Недоля
42’ Максим Дегтярьов
80’ Захедітабар Шахаб
90+1’ Захедітабар Шахаб

Господарі забили першими, але цей м'яч лише розізлив донеччан, які відповіли п'ять разів. Найбільше постарався Захеді Шахаб, оформивши хет-трик.

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Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Олімпіка з рахунком 5:1. Донеччани набрали 29 очок і піднялися на дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Львів залишився на передостанній сходинці, яку вже точно не покине.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція битви за друге місце в УПЛ
18:55
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Теги
Відеоновини Захедітабар Захедітабар Шахаб Олімпік Олімпік Львів Львів Львів - Олімпік
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