Львів – Олімпік – 1:5 – відео голів та огляд матчу

Львів на власному полі поступився Олімпіку в рамках 31-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Господарі забили першими, але цей м'яч лише розізлив донеччан, які відповіли п'ять разів. Найбільше постарався Захеді Шахаб, оформивши хет-трик.

Олімпік розбомбив Львів – вилучення у господарів та шість голів з хет-триком Шахаба

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Олімпіка з рахунком 5:1. Донеччани набрали 29 очок і піднялися на дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Львів залишився на передостанній сходинці, яку вже точно не покине.