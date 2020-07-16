Львів – Олімпік – 1:5 – відео голів та огляд матчу

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Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив киян фаворитами в боротьбі за друге місце
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Олександрія перемогла Десну вперше в сезоні – чернігівці втратили шанси на Лігу чемпіонівУкраїна — 20:53 501
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Прийняв виклик Маліновського – ще один українець забиває в Серії А, затьмарює Рібері, стає лідером і доводить до відчаюІталія — 18:00 4647
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