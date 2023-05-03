В рамках 24-го туру УПЛ Львів приймає Олександрію, Зоря зустрінеться з Вересом, а Чорноморець – з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – Олександрія

Львів поступово грузне на дні таблиці. Надій на виживання небагато, але вони ще є – "містяни" відстають від зони перехідних матчів на сім очок. Здається, що це занадто багато для нинішньої команди Анатолія Безсмертного, однак Металіст і Рух демонструють не набагато кращий футбол. Одна-дві перемоги закрутять інтригу до максимуму.

Суперник у львів'ян непростий, але й не страшний. Олександрія за кадровим потенціалом виглядає грізно для будь-якої команди УПЛ, але не для Руслана Ротаня – під його вимоги потрібно серйозно оновити основну обойму, а потім ще й дати час зігратись. Це робота в довгу, однак чинного керманича двох збірних все одно викликали на килим до керівництва клубу.

"Аграрії" при своїх ресурсах виграли всього один матч із дев'яти, розписавши сім нічиїх. Причому майже всі суперники були простими – далі такої "шари" не буде. Довгий час олександрійці хоча б без поразок обходились, але тиждень тому вони поступилися Кривбасу. З таким футболом команді не світить Ліга конференцій, адже криворіжці, Ворскла й Колос підійшли на дистанцію у 3-4 очки.

Якщо підопічні Руслана Ротаня бажають зіграти в єврокубках, то сьогодні потрібно перемагати без усіляких "але".

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулаков, Цуріков (Олександрія; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – Олександрія

Львів: Рибка – Грисьо, Габріел, Дитятьєв, Кузик – Мильченко, Алібеков – Мишенко, Беляєв, Богунов – Свржняк

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Копина – Рибалка, Михайленко, Мустафаєв – Волошин, Третьяков, Калітвінцев

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Взагалі-то, Олександрія повинна перемагати Львів без питань, однак довіра до команди Руслана Ротаня підірвана остаточно. "Аграрії" не змогли переграти більшу частину аутсайдерів і середняків, тож сьогодні слід готуватись до сюрпризів. Львів – далеко не простий опонент.

Тим не менш, фаворитами слід визнати олександрійців. У "містян" занадто вразлива оборона, та і загалом їм бракує стабільності по ходу гри. Вони цілком здатні створити сенсацію, але гості мають значно більше шансів на успіх. В теорії.

Зоря – Верес

Зоря продовжує свою казочку. Луганці тримаються в боротьбі за Лігу чемпіонів, відстаючи від СК Дніпра-1 всього на два очки – щоправда, у "жовто-чорних" є гра в запасі. Знизу ж команду підтискає Динамо, яке тримається у п'яти залікових балах позаду. Всього одна осічка підопічних Патріка ван Леувена поверне киян у боротьбу за бронзу, а вони в таких ситуаціях завжди будуть фаворитами.

Саме тому необхідно перемагати Верес. Суперник виглядає доволі зручним для футболу луганців – рівняни грають самі й дають грати іншим, не паркуючись у низькому блоці на всі 90 хвилин. Точно в такому ж стилі грав і Чорноморець, який має на порядок кращу систему гри (одну з найкращих в УПЛ навесні) – і Зоря впевнено перемогла його тиждень тому!

"Народному клубу" зараз не до "автобусів". У попередньому турі підопічні Юрія Вірта зупинили свою жахливу 11-матчеву безвиграшну серію, здолавши у рідних стінах Львів. Перемога виявилась такою собі – її принесли два дальніх удари, причому один з них залетів завдяки грубому ляпу голкіпера. По-хорошому, Верес заслуговував тільки на нічию.

Втім, це називається регресією до середнього. У попередніх поєдинках команді не щастило просто феєрично, хоча й без своїх помилок не обходилось. Як наслідок, рівняни досі борються за виживання – відрив від зони перехідних матчів становить всього одне очко. Саме тому навіть нічия із Зорею не влаштовує Верес.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чурко, Мацапура, Данченко (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Верес

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Вантух – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Русин – Герреро

Верес: Ющишин – Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч – Кльоц, Кучеров – Блізніченко, С.Шарай, В.Шарай – Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Верес здатний створити проблеми Зорі, але прямо зараз луганці виглядають сильнішими. Команда Патріка Ван Леувена по ділу виграла 7 із 8 матчів навесні, не зазнавши жодної поразки й забивши 16 голів. Пропущених теж мало, а сам підхід до гри у "чорно-білих" максимально правильний – жодної романтики, максимальний прагматизм.

Зоря все ставить на контратаки. Нестабільний Верес, якому теж потрібно йти вперед, надасть необхідний простір – саме тому ми ставимо на перемогу луганців.

Чорноморець – Колос

Чорноморець, попри поразку від Зорі тиждень тому (а також програш Ворсклі дещо раніше), справляє максимально позитивне враження навесні. Що найбільш круто, прогрес одеситів можна назвати тренерським – клуб тільки дещо збалансував склад. Агресивний (контр)пресинг, цікаві короткі розіграші, просування від захисників та високу інтенсивність гри поставив Роман Григорчук, а команда якісно реалізовує його ідеї.

"Моряки" у кожному поєдинку виглядають симпатично. Результати відповідні – три перемоги, бойова нічия з Шахтарем, нічия з Олександрією при грі в меншості в другому таймі, 13 голів. Непогані 8 турів. Тим не менш, Чорноморцю бракує класу та кадрів, що виливається у певну нестабільність та грубі помилки. Саме тому одеситам і не вдалося зачепитись за очки із Зорею.

І саме тому вони продовжують боротьбу за виживання – від зони перехідних матчів команду відділяють лишень кращі додаткові показники. А суперник сьогодні випав непростий. Колос отримав шанс зачепитись за єврокубки, йдучи у чотирьох очках від п'ятої позиції.

Ковалівці майже "мертві" в атаці, здебільшого добиваючись свого на стандартах. Тим не менш, підопічні Ярослава Вишняка можуть похизуватись непоганою обороною – лишень Шахтар у попередньому турі зміг забити у ворота Волинця більше одного гола. Компактний блок у схемі 4-1-4-1 створив великі проблеми "гірникам" у першому таймі й майже нічого не дозволив Зорі (луганці перемогли завдяки штрафному).

Футбол "хліборобів" може не сподобатись вболівальникам. Можливо, цей колектив має кращий потенціал в атаці, однак маємо те що, маємо. Колос ефективно затягує в трясовину УПЛ, а в ній може статись що завгодно. Чорноморцю сьогодні не позаздриш.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мякушко (Колос; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Колос

Чорноморець: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильєв, Демченко – Бадібанга, Кузик, Алефіренко - Авагімян

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець – Мілько, Богданов – Ільїн, Оріховський, Болбат – Ісаєнко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колосу сьогодні буде дуже важко в атаці, адже її у ковалівців практично немає. Чорноморцю теж буде важко в атаці – тому що ковалівці сильні в обороні. Не віриться, що у цьому матчі буде переможець.

Шахтар – Минай: анонс матчу УПЛ