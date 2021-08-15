Львів – Олександрія

Анатолій Безсмертний став головним тренерським відкриттям попереднього сезону УПЛ, прийнявши Львів на початку року й піднявши його з дна таблиці на восьму позицію. "Містяни" знімали скальпи з Шахтаря, Десни та Олександрії, тож у новому чемпіонаті від них очікували дуже багато – втім, поки що команда реально претендує на боротьбу за виживання. За три тури львів'яни набрали всього одне очко за нічию проти Маріуполя, зазнавши розгромів від Шахтаря та Ворскли.

Говорити про якусь катастрофу зарано, адже з азовцями підопічні Анатолія Безсмертного виглядали непогано, а з "гірниками" протягом 70 хвилин вдавалося тримати заслужені 0:0. Лишень у Полтаві стався провал, адже там Львів ковтнув чотири голи за перші 40 хвилин. "Містяни" можуть грати якісно, але слабка робота в обороні та проблеми з психологією виділяються вже зараз – колектив пропустив вісім м'ячів за три тури й чергував хороші відрізки гри з жахливими.

З таким футболом Львову буде важко навіть у матчах проти дебютантів УПЛ. Сьогодні ж суперник набагато серйозніший – оновлена Олександрія під керівництвом Юрія Гури у перших трьох турах перемогла Зорю та Шахтар, причому у ворота "гірників" команда провела аж два голи. "Жовто-чорні" створили сенсації завдяки шикарній грі на контратаках та вмінню сповільнювати позиційний наступ суперника. Оборонятися команда теж вміє – Шахтар, наприклад, після забитого в першому таймі голу не створив жодного гострого моменту з гри.

Захист Олександрії починає сипатись тільки під дуже високим темпом, але у матчі проти Львова цей факт не є небезпечним. Куди більше проблем у підопічних Юрія Гури виникає при необхідності зламу щільної оборони – так, у поєдинку з розібраним Минаєм вони тримали м'яч 57,2% ігрового часу, організувавши 42 позиційних атаки, але з них вдалося витиснути всього 0,33 очікуваних голи. У підсумку, "жовто-чорні" не тільки покинули поле без забитих голів, а ще й пропустили 4 контратаки й зазнали поразки.

Ця слабкість є характерною для усіх наших середняків-претендентів на Лігу конференцій. Втім, якщо олександрійці бажають поборотись за потрапляння в топ-5, то доведеться навчитись перемагати закритих суперників.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – Олександрія

Львів: Костик – Бусько, Романчук, Махмутовіч, Якимець – Чір'як, Брікнер – Шина, Політило, Ернест – Нич

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Демченко, Копина – Одарюк, Ковалець, Третьяков – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львів сьогодні буде заведений, адже у команди всього одне очко. Підопічні Анатолія Безсмертного непогано контратакують, тож Олександрії буде дуже непросто – цілком можливо, що сьогодні гості пропустять гол. Втім, "містяни" будуть відкривати зони у своїх тилах, а їх впевнено використовував навіть Маріуполь.

"Жовто-чорні" на контратаках знищили Зорю та Шахтар, а з нинішнім Львовом проблем має бути ще менше. Гості – фаворити зустрічі, і сьогодні вони повинні відсвяткувати перемогу.

Колос – Рух

Колос за два роки в УПЛ привчив до енерговитратного й результативного футболу доволі високої якості, однак на старті нового сезону ковалівці відверто розчаровують. Підопічні Руслана Костишина не змогли переграти скромний Верес, мінімально перемогли Металіст 1925 (хоча харків'яни грали краще) й вилетіли з Ліги конференцій у першому ж раунді кваліфікації, пропустивши далі 11-ту команду Казахстану. У цих поєдинках "хлібороби" забили всього один гол, а усі моменти можна порахувати на пальцях однієї руки. Головному тренеру навіть нічим "відмазатись" – доводиться визнавати, що у колективу просто не йде гра.

І це при тому, що у Колоса фактично є два рівноцінних склади, а літнє підсилення за мірилами середняків УПЛ виглядає доволі сильно. З такими проблемами ковалівці не матимуть шансів на потрапляння у топ-5, але зараз лишень початок сезону – все ще можна виправити й покращити. Зараз же важливо просто переграти Рух, аби набрати очки й забути про фіаско в Казахстані.

Ще два тижні тому зробити це було б простіше, адже львів'яни дуже слабко стартували в новому чемпіонаті. Спочатку вони зазнали поразки від Металіста 1925 у Харкові, а потім команда програла Ворсклі – причому футбол "жовто-чорних" важко було назвати сильним. Поразка у Полтаві призвела до відставки Івана Федика, замість якого прийшов Леонід Кучук. Білорус має реноме класного тактика й спеціалістом по розвитку андеграунд-проектів – і у першому ж матчі він його підтвердив.

Рух у попередньому турі впевнено переграв Верес, забивши два голи ще до 10-ї хвилини. Футболісти, попрацювавши з новим коучем менше тижня, були в явному захваті від роботи – Мартинюк і Федорчук заявили, що команда знала про рівнян усе від А до Я. Коуч відповів компліментами для своїх підопічних. Словом, у львівському колективі зараз ідилія – якість тактичної підготовки висока, гравцям подобається тренер, а він задоволений командою.

Втім, робити далекоглядні висновки з першої перемоги не варто, адже Верес ще не витягує рівень УПЛ. Сьогодня на Рух і Леоніда Кучука очікує справжня перевірка сил і можливостей.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Рух

Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець – Задоя, Богданов – Чурко, Костишин, Ільїн – Лисенко

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Дідик, Мисик – Мартинюк – Бойчук, Оріховський, Федорчук, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос і так неідеальний за всіма показника, а тут ще й втома від тривалих перельотів та 120-хвилинного матчу в єврокубках накладається. Рух же, попри впевнену перемогу в першому матчі під керівництвом Леоніда Кучука, поки що залишається темною конячкою – ніхто не знає, як колектив проявить себе у поєдинку з сильнішим суперником. Втім, під вимоги нового тренера підлаштуватись не так просто, тож сьогодні навряд чи вдасться побачити сильний футбол у виконанні львів'ян. Тим паче, що і в грі проти Вереса окремі недоліки простежувались.

З огляду на вищезазначені фактори, найбільш вірогідним результатом здається результативна нічия.