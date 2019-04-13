Львів – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Львів приймає Олександрію в рамках 24-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Львів – Олександрія

13 квітня, 19:30, Львів, стадіон Україна

Головний арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на Футбол 24

Львів після героїчного прориву у першу шістку несподівано "поплив". Буквально за тиждень "містяни" програли дуже важливий матч проти Маріуполя, вилетіли з Кубку й залишились без головного тренера – і нового досі не знайшли. Поки у ЗМІ літають чутки про можливе призначення Санжара, Грозного, Близнюка, Калініченка або Заварова, стало відомо про придбання власником Львова клуба в Словаччині – поговорюють, що кошицька Локомотива стане фармом української команди. Всі ці новини не додають ігрової стабільності колективу, який відстає від п'ятого місця на два очки. Ще одна-дві осічки, і про єврокубки можна буде не мріяти.

Статистика протистояння Львова проти Олександрії

Всього: 10 матчів, 4 перемоги Львова, 3 нічиї, 3 перемоги Олександрії. Різниця м’ячів – 12:13

У Прем’єр-лізі: 2 матчі (+1, =1, -0, 4:3)

В Олександрії все стабільно. Підопічні Володимира Шарана мають перевагу у вісім залікових балів над конкурентами, яким в цьому турі ще й доведеться зустрітися проти грандів. Здається, бронзові медалі "жовто-чорні" програють хіба що самі собі, але розслаблятися рано – кілька невиразних результатів можуть змінити ситуацію в турнірній таблиці докорінно. З "містянами" олександрійцям слід бути особливо уважними: минулого разу у Львові їм довелося "камбечити" після 2:0 у першому таймі, а на КСК "Ніка" новачки УПЛ взагалі перемогли. Тим не менш, рівень футболу Олександрії дозволяє сподіватися на краще – навесні вона програвала лише Шахтарю.

Кадрова ситуація команд стабільна. Львів точно не зможе розраховувати на допомогу дискваліфікованого Мартана, а от по Сабіно існують питання – до матчу він готувався за індивідуальною програмою. В складі Олександрії не з'явиться Артем Сітало, який перебрав карток і нарвався на відсторонення. В лазареті залишається Василь Грицук, однак до тренувань у загальній групі повернулися Владислав Кулач та Павло Пашаєв.

"Родзинки" матчу:

– 200-й матч Олександрії в УПЛ, в т.ч. 100-й гостьовий

– У Прем'єр-лізі Львів на своєму полі не перемагає впродовж 5-ти ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Орієнтовні склади на матч Львів – Олександрія

Львів: Бандура – Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов – Приймак, Сабіно – Педро, Велозу, Алваро – Дуарте

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Шендрик, Бабогло, Цуріков – Банада, Гречишкін – Лучкевич, Ковалець, Полярус – Пономар

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Львів наразі перебуває у підвішеному становищі, що повинно позначитися на ігровій формі команди. "Містяни" і без усіх проблем навесні не вражали, тому в матчі проти добре збалансованої Олександрії їм буде дуже важко. Підопічні Володимира Шарана наразі є фаворитами зустрічі.