Львів – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Олександрія несподівано не змогла обіграти Львів в матчі 20-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Олександрія.

Олександрія швидко повела в рахунку, Мишенко вивів свою команду вперед вже на 10 хвилині. По перерві Татарков був вилучений з поля, проте Львів навіть в меншості примудрився врятуватись – героєм став Тавареш Альварес.

Олександрія втратила перемогу над Львовом, граючи в більшості

Таким чином, Олександрія набрала 34 очки і продовжує перебувати на п'ятому місці в турнірній таблиці. У Львова тепер 19 пунктів та дев'ята сходинка.