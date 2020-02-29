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Львів – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

18:41 140 Читать на русском
Львів – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Львів – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу / фото ФК Олександрія

Олександрія несподівано не змогла обіграти Львів в матчі 20-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Олександрія.

54’ Микита Татарков
87’ Тавареш Альваро
 
Богдан Мишенко 10’
10’ Богдан Мишенко
54’ Микита Татарков
87’ Тавареш Альваро

Олександрія швидко повела в рахунку, Мишенко вивів свою команду вперед вже на 10 хвилині. По перерві Татарков був вилучений з поля, проте Львів навіть в меншості примудрився врятуватись – героєм став Тавареш Альварес.

Олександрія втратила перемогу над Львовом, граючи в більшості

Таким чином, Олександрія набрала 34 очки і продовжує перебувати на п'ятому місці в турнірній таблиці. У Львова тепер 19 пунктів та дев'ята сходинка.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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