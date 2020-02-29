Львів – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Україна — 18:54 128
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Карпати вдруге в сезоні програли Колосу та залишилися на дні УПЛ з жахливою безвиграшною серією
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Лаціо здолав Болонью і став лідером чемпіонату Італії: 26-й тур Серії А, суботаІталія — 17:58 657
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Лунін ризикує не повернутись в Реал – мадридці розглядають сенсаційну альтернативу, а фани захищають українцяІспанія — 14:10 8949
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Ювентус – Інтер: матч офіційно перенесено на травень – під зміни потрапили ще 4 гри Серії АІталія — 13:34 807
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