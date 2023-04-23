Львів – Металіст 1925

Шалений марафон львів'ян у чемпіонаті нарешті добіг кінця. Як і очікувалось, "містяни" у матчах з Шахтарем, Динамо, Зорею та СК Дніпром набрали 0 із 15 очок (з "гірниками" зустрілись двічі) – хоча на окремих відрізках гри виглядали непогано. Зокрема, вони ледь не закамбечили з 0:3 зі "спортклубівцями", а з донеччанами до 60-ї хвилини команда взагалі вела у рахунку.

У "містян" занадто слабка оборона, щоб тягатись з лідерами. Підопічні Анатолія Безсмертного пропустили 37 голів (найбільший показник в УПЛ), що на 10 більше від очікуваного – у ворота Львова залітає те, що має дуже низькі шанси залетіти. Можливо, тепер стане легше, адже в останніх дев'яти турах суперниками будуть середняки та аутсайдери.

Турнірна ситуація вимагає від колективу не просто чіплятись за очки, а перемагати. Львів'яни йдуть на дні таблиці, відставши від зони перехідних матчів на шість залікових балів – а до рятівної 12-ї сходинки не вистачає аж вісім. Віднині кожна осічка коштуватиме дуже дорого.

Сьогодні в гості до галичан приїхав Металіст 1925, який теж близький до вильоту. Харків'яни тримаються всього у двох очках від четвірки аутсайдерів – і при цьому вони не виграли жодного матчу після відновлення сезону. Щоправда, і поразок небагато, хоча всі вони стали гучними. 0:7 від Шахтаря, 0:3 від Колоса та СК Дніпра-1. Зате були нічиї з Олександрією, Ворсклою й Чорноморцем, що круто.

Чимось ситуація "жовто-синіх" нагадує львівську. Команда явно не безнадійна, а в деяких поєдинках вона була значно кращою за суперника (як з тим же СК) – втім, оборона тягне результати вниз. За показником очікуваних пропущених голів Металіст 1925 є найгіршим у чемпіонаті. Втім, ще більше проблем Едмар і Голодюк мають в атаці.

Шалена перестрілка з Олександрією в лютому (3:3) виявилась аномалією. В наступних шести турах Металіст 1925 забив всього один гол. І це при тому, що за кількістю й гостротою моментів "жовто-сині" далеко не найгірші в УПЛ – вони випереджають аж чотири команди (Минай, Львів, Чорноморець та Металіст). З таким футболом виліт здається більш, ніж вірогідним, тож сьогодні треба перемагати. За будь-яку ціну.

Кадрова ситуація

Травмовані: Антоніо, Бусько (Львів)

Дискваліфіковані: Грисьо – Жичиков

Орієнтовні склади на матч Львів – Металіст 1925

Львів: Рибка – Никитюк, Габріель, Дитятьєв, Кузик – Алібеков, Мільченко – Богунов, Свржняк, Бєляєв – Есеола

Металіст 1925: Сидоренко – Шершень, Ткачук, Курило, Капінус – Русин, Габелок, Мартинюк, Кравченко, Дмитренко – Бичек

Прогноз "Футбол 24" – ТМ менше 2,5

У таких матчах марно робити прогнози на конкретний результат. За межами топ-5 (і то з натяжкою) усі команди приблизно рівні, а Львів і Металіст взагалі мало відрізняються за рівнем свого футболу. Сьогодні все буде залежати від реалізації, арбітражу, газону, налаштування, випадковостей, тощо.

Львів краще реалізовує свої моменти, тож мінімальну перевагу слід віддати господарям. Втім, з впевненістю можна говорити тільки про низьку кількість голів у матчі. Навряд чи сьогодні заб'ють більше двох. Все інше – рандом.

Кривбас – Чорноморець

Криворіжці навесні демонстрували хороші результати. Підопічні Юрія Вернидуба здобули перемоги над Колосом, Зорею та Вересом – причому рівнян здолали у вольовому стилі, граючи в меншості. Також не можна забути про гру з Шахтарем, позиційну атаку якого вдавалося стримувати протягом 80 хвилин. За п'ять турів у другому колі єдиною невдачею стала бойова нічия зі Львовом.

Завдяки цим успіхам Кривбас злетів на шосту позицію – і після цього сталося запаморочення від успіхів. Криворіжці нарвались на свого близнюка з Миная, зазнавши мінімальної поразки, а Юрій Вернидуб влаштував скандал на полі. Виявилось, що арбітри "заховалися й сидять у засаді, поки йде війна". В українському футболі без маніпуляцій на темі війни ніхто не здатний втриматись .

Скандал ще отримав свій розвиток, але поки зупинимось на дискваліфікації головного тренера. Більше про Кривбас зараз і не сказати – зі своїм закритим футболом та 5-очковим відставанням колектив навряд чи зачепиться за єврокубки (та і склад має бути сильнішим), а вилетіти з УПЛ вже теж нереально. Команда має право грати у своє задоволення.

Чорноморець теж так хотів би, але не може. Одесити тримаються у зоні перехідних матчів, а від зони прямого вильоту відділяє всього одне очко. Прикро, адже навесні "моряки" демонструють потужний футбол – і справа не тільки у бойовій нічиї з Шахтарем. Практично в кожному поєдинку другого кола УПЛ підопічні Романа Григорчука виглядали яскраво й прогресивно.

Чорноморець підкуповує своїми короткими розіграшами, інтенсивним пресингом і сміливим атакувальним футболом проти будь-якого суперника. Звісно, це не Реал Мадрид, але при своїх скромних ресурсах колектив грає на рівні п'ятого-шостого місця. Одесити перемагали Верес та Інгулець, відібрали очки у Шахтаря й на рівних виступили з Олександрією в першому таймі – в другому довелося працювати у меншості, але відоборонялись "моряки" впевнено.

Поразка від Ворскли тиждень тому теж сталася за нічийного футболу, однак там трішки більше пощастило полтавцям. Не буде перебільшенням сказати, що Чорноморець – головне відкриття другого кола УПЛ. Втім, якщо це відкриття не хоче вилетіти в Першу лігу, треба битись за максимум очок у Кривому Розі.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Капіч (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Чорноморець

Кривбас: Кліщук – Якімець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго – Банада, Приходько – Понєдєльнік, Задерака, Микитишин – Устименко

Чорноморець: Непогодов – Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару – Васильєв, Демченко, Кузик – Бадібанга, Хадіда, Алефіренко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Кривбас втратив свого головного бомбардира (у Капіча 4 голи). Ріфет взагалі має велике значення для атаки, тож господарі сьогодні не влаштують гольової феєрії. Не слід очікувати її й від Чорноморця, адже оборона у криворіжцв дуже сильна.

Як це часто буває в УПЛ, даний поєдинок може завершитись з будь-яким результатом. Більш ймовірною нам здається нічия з тотал менше 2,5.