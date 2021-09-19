Львів – Металіст 1925 – відеоогляд матчу
22:43 - Читать на русском
Львів приймав Металіст 1925 в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
завершено
Нечисленні вболівальники на Арені Львів залишились розчаровані матчем проти Металіста 1925.
Львів і Металіст 1925 розписали нульову нічию на користь суперників
Підопічні Дулуба намагались контролювати гру у першій половині гри, але небезпечних моментів біля воріт харків'ян не було. У другій половині гри гості вирівняли статистику, проте гостроти не побільшало. Варто відзначити, удар зі штрафного наприкінці матчу, який майстерно парирував воротар господарів.
Після 8-ми турів УПЛ Львів залишився останнім, Металіст 1925 – 12-й.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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