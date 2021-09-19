Нечисленні вболівальники на Арені Львів залишились розчаровані матчем проти Металіста 1925.

Львів і Металіст 1925 розписали нульову нічию на користь суперників

Підопічні Дулуба намагались контролювати гру у першій половині гри, але небезпечних моментів біля воріт харків'ян не було. У другій половині гри гості вирівняли статистику, проте гостроти не побільшало. Варто відзначити, удар зі штрафного наприкінці матчу, який майстерно парирував воротар господарів.

Після 8-ми турів УПЛ Львів залишився останнім, Металіст 1925 – 12-й.

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