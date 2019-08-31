Львів – Маріуполь та ще два матчі УПЛ. Анонс

У рамках 6-го туру УПЛ Львів приймає Маріуполь, Ворскла зустрінеться з Олександрією, а СК Дніпро-1 – із Колосом. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – Маріуполь

Львів у минулому турі влаштував феєричну перестрілку зі СК Дніпро-1 (2:3), здобувши виїзну перемогу й перервавши триматчеву серію поразок. "Містяни" вже не перший раз закінчують матч з подібним рахунком – так, у Полтаві підопічні Богдана Блавацького за аналогічних умов програли, хоча арбітраж був просто жахливим. Взагалі, львів'яни виглядають дуже веселою командою, яка грає сама і дає грати іншим – більше за них забивав лише Шахтар (7 проти 15), а за пропущеними голами (11) львів'яни у лідерах. Словом, сьогодні можна очікувати чогось цікавого.

Статистика протистояння

Всього: 10 матчів, 1 перемога Львова, 6 нічиїх, 3 перемоги Маріуполя, різниця м’ячів 12-15.

У Прем’єр-лізі: 8 матчів (+0, =5, -3, 8-13)

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Тим паче, що матчі Маріуполя проти Львова завжди вирізнялися неймовірними сюжетами та високою результативністю, а у нинішньому сезоні азовці забивали кожному супернику (навіть Шахтарю). Щоправда, в їхньому активі нині лише одна перемога над нестабільною Олександрією та всього чотири очки – прямо зараз це передостання команда в турнірній таблиці. Таким чином, підопічним Олександра Бабича перемагати сьогодні необхідно за будь-яких умов. Та і певна реабілітація за ганебну поразку "гірниками" у минулому турі (5:1) Маріуполю не завадить.

Найрезультативніший матч – 5 голів

03.04.2019. 23-й тур чемпіонату України-2018/2019

Львів – Маріуполь – 2:3

Кадрова ситуація

Травмовані: Руслан Фомін (Маріуполь)

Дискваліфіковані: немає

Попередній матч. 11.05.2019. 28-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Маріуполь – Львів – 2:0

Голи: 1:0 – О. Піхальонок (74), 2:0 – О. Зубков (90+2).

Орієнтовні склади на матч Львів – Маріуполь

Львів: Сарнавський – Гончар, Братков, Борзенко, Квасний – Мартан, Приймак – Зубков, Богунов, Альваро – Пернамбуко

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Биков, Горбунов – Чех, Федорчук – Чурко, Мишньов, Тищенко – Кулаков

"Родзинки" матчу:

– Маріуполь може забити 250-й гостьовий гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

– Львів на своєму полі не забиває голів в УПЛ з 13 квітня цього року впродовж рекордних для клубу 468-ми хвилин.

– Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 11 ігор: 4 нічиї та 7 поразок.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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З огляду на непереконливі результати азовців та високу результативність львів'ян, саме останніх можна назвати фаворитами протистояння. Тим паче, що після двох поразок грандам на своєму полі "містяни" будуть вмотивовані на здобуття першої домашньої перемоги в сезоні. Дуже вірогідно, що Львів виконає своє завдання, але бодай один гол Маріполь заб'є.

Ворскла – Олександрія

Ворскла після двох не дуже справедливих поразок у перших турах набрала хід, здобувши перемоги над Львовом (3:2) та Колосом (0:3) і розписавши нічию проти СК Дніпро-1 (1:1). В матчах проти "містян" та дніпровців "зелено-білі" цілком могли і програти, але їм щастило з реалізацією та арбітражем; розгром ковалівців же тиждень тому був безапеляційним. Загалом, підопічні Віталія Косовського на старті сезону виглядають дуже цікавим і агресивним колективом, хоча над обороною потрібно попрацювати – команда пропускала у всіх турах, крім останнього.

Статистика протистояння

Всього: 23 матча, 7 перемог Ворскли, 8 нічиїх, 8 перемог Олександрії, різниця м’ячів 25-28

У Прем’єр-лізі: 14 матчів (+3, =5, -6, 15-19)

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Олександрія після непереконливого старту з двох поразок здобула дві поспіль перемоги (над Олімпіком та Зорею), але потім отримала несподіваний домашній розгром від Десни (0:3). Такимм чином, підопічні Володимира Шарана підтвердили ігрову кризу – "жовто-чорні" займають друге місце за кількістю пропущених м'ячів (10), а єдиний переконливий матч у Запоріжжі вони ледь не звели до нічиєї (після 2:0 в середині другого тайму). Крім того, у олександрійців дуже великі проблеми з організацією позиційних атак – половина їхніх голів пройшла після стандартів або грубих помилок суперника. Перед Лігою Європи цей недолік потрібно виправляти.

Попередній матч. 03.12.2018. 17-й тур чемпіонату України-2018/2019

Ворскла – Олександрія – 0:1

Гол: К. Ковалець (4).

Кадрова ситуація

Травмовані: Шехіч – Грицук

Дискваліфіковані: Мірошніченко (Олександрія)

Під питанням: Васін, Кравченко – Ковалець

Найрезультативніший матч – 6 голів

30.06.1994. 39-й тур чемпіонату України-1993/1994

Олександрія – Ворскла – 4:2

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олександрія

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Петровіч, Стрижак – Луїзао, Габелок, Артур – Коломоєць

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Бухал, Стецьков – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

"Родзинки" матчу

– Пропускний серіал Олександрії в УПЛ розпочався 3-го квітня цього року й триває впродовж рекордних для клубу 15-ти ігор (пропущено 25 м’ячів).

– Олександрія при Володимиру Шарану може здобути 50-ту перемогу в УПЛ.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Ворскла за якістю своєї гри виглядає більш цікаво за нинішню Олександрію, але значна частина позитивних результатів була здобута за великого везіння. Десь вже назрів момент розплати за прихильність Фортуни, а в матчі проти розлюченого бронзового призера УПЛ це зробити найлегше. Втім, навряд чи підопічні Володимира Шарана здобудуть перемогу – поки що їхня форма не дозволяє робити такі прогнози. Найбільш вірогідною здається результативна нічия.

СК Дніпро-1 – Колос

СК Дніпро-1 дебютував у еліті в статусі головної надії на спасіння УПЛ від бездумного "бий-біжи", однак поки що підопічні Дмитра Михайленка розчаровують. Після важкої звитяги над приреченим Олімпіком у першому турі дніпровці двічі програли й ще два рази зіграли внічию – не всі ці невдачі були по грі, але й на перемогу "чорно-жовті" ніде не заслужили. Команда дуже страждає від загальної молодості та привізної задньої лінії, що яскраво продемонстрував матч проти Львова – перший гол привіз голкіпер, а третій став наслідком помилкової скидки Когута та необов'язкового фолу Гуйє у штрафному. Словом, тренерському штабу є над чим працювати.

Статистика протистояння СК Дніпро-1 та Колоса

Всього: 2 матчі, 1 перемога Дніпро-1, 1 нічия, 0 перемог Колоса, різниця м’ячів 4-2

У Прем’єр-лізі: раніше не зустрічалися

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Колос на старті чемпіонату здобув дві перемоги й відібрав очки у Десни, але матчі проти Зорі та Ворскли завершились поразками із загальним рахунком 1:6. Особливо важким був ляпас від полтавців, яким новачки чемпіонату взагалі нічого не зробили – сумарний коефіцієнт очікуваних голів ковалівців становив мізерні 0,15. Втім, навряд чи хтось сподівався на 15 очок Колоса в перших турах, тож більш важливо дивитися на гру – але й вона останнім часом не вражає. Підопічні Руслана Костишина багато бігають і діють настирно, але при позиційних атаках команду легко розвертають назад. Це потрібно виправляти.

Найкращі бомбардири протистояння

Дніпро-1: Станіслав Куліш, Сергій Логінов, Олексій Чичиков, Олександр Назаренко – по одному.

Колос: Джемаль Кизилатеш, Олег Ільїн – по одному.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: Гуйє, Кравченко (СК Дніпро-1)

Під питанням: Лопирьонок – Ільїн, Гавриш

Попередній матч. 19.05. 2019. 27-й тур Чемпіонату України-2018/2019 у Першій лізі

Дніпро-1 – Колос – 3:1

Голи: 0:1 – О. Ільїн (11), 1:1 – С. Логінов (29), 2:1 – О. Назаренко (45), 3:1 – О. Чичиков (74).

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Колос

СК Дніпро-1: Кліщук – Романюк, Шаповал, Логінов, Польовий – Батагов, Когут – Чичиков, Булеца, Назаренко – Куліш

Колос: Яшков – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Задоя, Мілько – Морозко, Смирний, Волков – Лисенко

"Родзинки" матчу

– Колос не забиває голів в Чемпіонаті впродовж 236-ти хвилин.

– Головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 10-ту перемогу

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У другому таймі матчу проти Львова підопічні Дмитра Михайленка знову нагадали самих себе часів Першої ліги, коли в агресивному стилі команда просто втискала суперника у його ворота. Щоправда, сил на довгу гру в такому темпі не вистачило, але загалом СК Дніпро-1 справляє враження команди, якій по силах здолати нинішній Колос.

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