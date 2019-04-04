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Львів – Маріуполь: післяматчева прес-конференція Юрія Бакалова

11:05 109 Читать на русском
Львів – Маріуполь: післяматчева прес-конференція Юрія Бакалова
Юрій Бакалов / ФК Динамо

Головний тренер Львова Юрій Бакалов на післяматчевій прес-конференції оцінив гру команди в матчі 23-го туру чемпіонату України з Маріуполем (2:3).

22’ Луїс Велозу
53’ Пімента Мартан
80’ Владислав Приймак
 
Олександр Зубков 54’
Андрій Борячук 71’
Олександр Зубков 77’

"Рахунок на табло. Ми провели не надто якісний матч. Та кількість браку, який був у нас і в передачах, і в єдиноборствах… У цьому плані Маріуполь сьогодні був сильніший. Далася взнаки якась невпевненість у діях моїх хлопців. Хоча начебто забили м’яч і трохи перебудувалися за ходом гри. Але, тим не менше, я так і не пригадаю, в якій грі ми припускалися такої кількості помилок, як це було сьогодні.

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Будемо дивитися, розбиратися, чому так склалося. Але в ті 15 хвилин до кінця гри я побачив справжню команду – ФК Львів. Яка хотіла, прагнула і забила м’яч у відповідь. Ще могли забити, могли і пропустити. Але саме та агресія, той футбол, в який ми хочемо і вміємо грати, були в останні 15 хвилин зустрічі.

Потрібно віддати належне працівникам стадіону. Вчора на стадіоні Україна проходив матч Карпат та Ворскли. Я вважаю, що газон – в дуже хорошому стані. Можна тільки подякувати тим людям, які підготували це поле. Але не варто шукати причини нашої поразки в газоні.

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Швидше за все, на матч Кубка України з Зорею у нас буде ротація. Через два дні на третій дуже складно грати. Хоча лава у нас не така і велика, але, природно, певні зміни будуть. Оцінимо стан хлопців і вже тоді будемо приймати рішення з кадрових питань на матч з Зорею", – поділився Бакалов на післяматчевій прес-конференції, передає інфослужба ФК Львів.

Теги
Львів - Маріуполь Юрій Бакалов Юрій Бакалов Маріуполь Маріуполь Львів Львів
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