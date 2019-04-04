Львів – Маріуполь: післяматчева прес-конференція Юрія Бакалова

Головний тренер Львова Юрій Бакалов на післяматчевій прес-конференції оцінив гру команди в матчі 23-го туру чемпіонату України з Маріуполем (2:3).

"Рахунок на табло. Ми провели не надто якісний матч. Та кількість браку, який був у нас і в передачах, і в єдиноборствах… У цьому плані Маріуполь сьогодні був сильніший. Далася взнаки якась невпевненість у діях моїх хлопців. Хоча начебто забили м’яч і трохи перебудувалися за ходом гри. Але, тим не менше, я так і не пригадаю, в якій грі ми припускалися такої кількості помилок, як це було сьогодні.

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Будемо дивитися, розбиратися, чому так склалося. Але в ті 15 хвилин до кінця гри я побачив справжню команду – ФК Львів. Яка хотіла, прагнула і забила м’яч у відповідь. Ще могли забити, могли і пропустити. Але саме та агресія, той футбол, в який ми хочемо і вміємо грати, були в останні 15 хвилин зустрічі.

Потрібно віддати належне працівникам стадіону. Вчора на стадіоні Україна проходив матч Карпат та Ворскли. Я вважаю, що газон – в дуже хорошому стані. Можна тільки подякувати тим людям, які підготували це поле. Але не варто шукати причини нашої поразки в газоні.

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Швидше за все, на матч Кубка України з Зорею у нас буде ротація. Через два дні на третій дуже складно грати. Хоча лава у нас не така і велика, але, природно, певні зміни будуть. Оцінимо стан хлопців і вже тоді будемо приймати рішення з кадрових питань на матч з Зорею", – поділився Бакалов на післяматчевій прес-конференції, передає інфослужба ФК Львів.