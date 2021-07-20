Сьогодні, 20 липня, Маріуполь вирушив на перший матч нового сезону – до Львова, повідомляє офіційний сайт азовців.

Масовий спалах коронавірусу у Львові: Безсмертний та УПЛ прокоментували можливе перенесення матчу-відкриття

Вранці, провівши тренування на своїй базі, на клубному автобусі команда виїхала до Запоріжжя. Там маріупольці пересядуть на потяг Запоріжжя – Ужгород і в середу на світанку прибудуть до Львова. Загалом, дорога займе у маріупольців близько 20 годин.

Нагадаємо, матч-відкриття нового сезону УПЛ відбудеться у п'ятницю, 23-го липня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 19:30.

До слова, раніше у команді Анатолія Безсмертного було зафіксовано спалах коронавірусу – 11 футболістів та 4 тренери здали позитивні тести на COVID-19. Проте сам тренер і виконавчий директор УПЛ Євген Дикий запевнили, що ситуація під контролем і проведенню матчу нічого не загрожує.

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