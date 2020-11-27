Львів після зміни тренера якщо не розквітнув, то точно став небезпечнішим. Під керівництвом Віталія Шумського "містяни" провели три матчі, здобувши дві мінімальні перемоги – і над ким! Жертвами львів'ян стали Ворскла та Десна. Між цими звитягами розташувалася поразка від Олександрії, але там "жовто-чорним" відверто пощастило – матч був на 0:0. На цьому тлі дедалі частіше лунають розмови про необхідність призначити Віталія Шумського головним тренером на постійній основі, однак у нього немає ліцензії PRO.

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Переоцінювати міць Львова також не варто. Новий коуч просто перейшов на чотири захисники та гру від оборони та контратак, перемагаючи з мінімальними xG й не без фарту. Його сильно витягує голкіпер Костик, але у тому ж поєдинку проти Десни команда допустила 26 ударів по власних воротах, половина з яких пройшла з близької дистанції. Так, "містяни" стали більш організованими, у них все добре з психологією, але до ренесансу ще задалеко.

Маріуполь непогано починав сезон, але в останніх чотирьох турах намітилась сумна серія – азовці розписали нічию з Інгульцем, Олімпіком і Рухом (і, що найбільш несподівано, зазнали розгрому від Шахтаря). Список кривдників не вражає, а тиждень тому Остапа Маркевича та одразу сімох футболістів ще й накрила хвиля коронавірусу. Сікан і головний тренер вже оклигали, та і загалом кадрів команді вистачає, однак приємного мало.

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Для Маріуполя важливо дотерпіти до зимової паузи, адже гравці вже явно втомилися від виїздів у кожному турі. Крім того, необхідно перемагати Львів, адже далі по календарю матчі з Динамо та Десною – там зачепитися за очки буде важко.

Кадрова ситуація

Травмовані або хворі на COVID-19: Кащук (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Сабіно (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – Маріуполь

Львів: Костик – Якімець, Кравчук, Міхоубі, Грисьо – Шина, Айнсалу, Борзенко, Кошман – Казлаускас – Нич

Маріуполь: Гальчук – Велєв, Чоботенко, Биков, Стасюк – Петерман, Танковський – Горбунов, Бондаренко, Мишньов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Львів зараз на ходу, але навряд чи команда Віталія Шумського готова перемагати досить сильних суперників серійно. Команді сильно щастило, але довго це тривати не може. Втім, у поразку "містян" також не віриться – занадто вже забуксували азовці наприкінці сезону. З Рухом вони так і зовсім відскочили.

Маріуполь не готовий до перемоги. При цьому в обох команд дуже сильні голкіпери, а в атаці все досить бідно – саме тому можна прогнозувати нічию з невисокою кількістю голів. Або й взагалі без них.

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