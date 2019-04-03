Львів – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Львів в рамках 23-го туру УПЛ приймає Маріуполь. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Львів – Маріуполь

3 квітня, 19:30, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Микола Балакін (Київська область)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Найменш статусний матч у 23-му турі для першої шістки, але не менш важливий. Нині у команд по 30 очок, а у Зорі, яка гратиме проти Динамо в паралельній зустрічі, всього 32. Переможець поєдинку у Львів хоча б на тиждень може застрибнути на четверту позиції, але, щонайголовніше – відірветься від головного конкурента. Обидві команди йтимуть по другому етапу дуже рівно, тому кожен заліковий бал буде на вагу золота.

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Обидві команди відзначаються вольовим характером та низькою результативністю – вони є типовими середняками УПЛ. Маріуполь не перемагав, але й не програвав в останніх трьох турах, а Львів навесні не забивав більше одного голу за матч. В кадровому плані "містяни" трохи сильніші, адже у них немає ні дискваліфікованих, ні травмованих – виключенням є лише Лукас Тейлор. Маріуполю ж через перебір жовтих не допоможуть Дмитро Мишньов та Бесір Демірі.

Орієнтовні склади на матч Львів – Маріуполь

Львів: Сарнавський – Насонов, Адамюк, Борзенко, Воронін – Кадіна, Приймак, Педро, Велозу, Алваро – Дуарте

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Тищенко – Федорчук, Ігнатенко – Зубков, Чурко, Вакула – Борячук

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обидві команди відповідають рівню один одного, що довели й матчі першого кола – в обох поєдинках зафіксували нічию 2:2. Нині реалізація цих колективів на порядок гірша, тож можна прогнозувати повторення попереднього результату з меншою кількістю забитих голів.