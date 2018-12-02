Львів – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Львів приймає Маріуполь в рамках 17-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Львів – Маріуполь

2 грудня, 14:00, Львів, "Арена Львів"

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Львів продовжує чергувати невдачі з тріумфами, при цьому у всіх випадках демонструючи вельми перспективний футбол. Після фіаско з Ворсклою та нічиї з Олімпіком Львів приїхав у Харків та несподівано забрав очки у Шахтаря, втримавши суху нічию та маючи кілька непоганих шансів відзначитись – зокрема, нещадно поров моменти Бруну Дуарте. Сьогодні ж "новачкам" вкрай потрібна перемога над молодшим братом "гірників" з Маріуполя, який знаходиться на одну позицію вище та має перевагу у чотири очки. Поразка може дуже погано позначитись на перспективах потрапляння у першу шістку, адже азовців із семиочковою перевагою буде наздогнати важко.

Волошинович: Львову потрібно перемогти Маріуполь

Маріуполь з грандами не такий успішний, як Львів. Динамо недавно розгромило підопічних Олександра Бабича з рахунком 4:0, але з прямими конкурентами ця команда грає переконливіше – п'ять турів тому перестрілка із Зорею завершилась поразкою луганців, а у попередньому матчі Маріуполь здобув стратегічно важливу перемогу над Ворсклою. Якщо сьогодні вдасться прибити Львів, то азовці піднімуться аж на п'яту позицію, а якщо полтавці при цьому не переможуть Олександрію – то і взагалі на четверту. За такі бариші слід поборотися, але Львів так просто очки не віддасть – останній поєдинок між ними завершився бойовою нічиєю з червоними картками та нереалізованими пенальті. Словом, має бути цікаво.

Статистика протистоянняЛьвова проти Маріуполя

Всього: 6 матчів, 2 перемоги Львова, 1 нічия, 3 перемоги Маріуполя. Різниця м’ячів – 7:10.

У Прем’єр-лізі: 3 матчі (+1, =1, -1, 4:5)

Бабич: Перемога над Ворсклою додасть Маріуполю ще більше впевненості

Львову у цьому матчі точно не допоможе Жонатан, який відбуває дискваліфікацію за перебір жовтих карток. У всьому іншому кадрова ситуація львів'ян виглядає ідеально: травмованих немає, а Юрій Путраш та Ростислав Волошинович повернулись до тренувань у загальній групі. Маріуполь не може розраховувати лише на дискваліфікованого Данила Ігнатенка.

"Родзинки" матчу:

– Маріуполь забиває голи Львову у всіх матчах Прем’єр-ліги.

– Головний тренер Львова Юрій Бакалов проведе 70-й матч біля керма різних клубів УПЛ.

Орієнтовні склади на матч Львів – Маріуполь

Львів: Сарнавський – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Воронін – Приймак, Голіков – Тейлор, Сабіно, Бруну Аугусту – Бруно Дуарте.

Маріуполь: Гальчук – Полегенько, Яворський, Биков, Демірі – Піхальонок, Федорчук – Чурко, Мишньов, Вакула – Борячук

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обидві команди дещо контрять стиль один одного: Львів більш агресивний, Маріуполь – прагматичніший. Багато голів вони забивають лише у крайніх випадках. В цілому ж, дані колективи приблизно рівні один одному, тож можна прогнозувати результативну нічию.