Львів – Маріуполь – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Львів у рідних стінах розписав бойову нічию з Маріуполем. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат України 2018/2019, 17-й тур

Львів – Маріуполь – 2:2

Голи: Бруну Дуарте, 6, Воронін, 24 (пен) – Полегенько, 22, Вакула, 80

Львову вдалось вийти вперед вже у дебюті зустрічі зусиллями Дуарте. Западня навісив з лівого флангу, а Бруну Дуарте виграв позицію та головою замкнув у дальній нижній кут – 1:0.

Львів розписав бойову нічию з Маріуполем

На 22-й хвилині Полегенько подав зі штрафного, а м'яч, трохи зачепивши голову Западні у стінці, пішов точно у кут воріт – 1:1. Втім, вже через дві хвилини Тейлор накрутив Федорчука та отримав по ногах, заробивши пенальті, який реалізував Воронін – 2:1.

Другий тайм Маріуполь розпочав з пристойного тиску на ворота львів'ян, однак перетворити його у гол не вдалося. На 80-й хвилині Вакула завершив передачу Борячука з правого флангу точним ударом у лівий кут воріт – 2:2. Через п'ять хвилин, однак, Львів міг вирвати перемогу, але дальній удар Борзенка пройшов поруч зі штангою.