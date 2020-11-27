Львів – Маріуполь – 1:3 – відео голів та огляд матчу
21:30 - Читать на русском
Маріуполь у стартовому матчі 11-го туру УПЛ обіграв Львів. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Маріуполь.
Данило Сікан 12’
Дмитро Мишньов 34’
Олег Очеретько 60’
Максим Чех 88’
12’ Данило Сікан
34’ Дмитро Мишньов
60’ Олег Очеретько
88’ Максим Чех
Маріуполь ще в першій половині повів у рахунку, коли Сікан та Мишньов вивели азовців вперед. По перерві Очеретько зробив перевагу гостей розгромною, на що голом зумів відповісти Міхубі. Матч команди догравали у меншості, Чех отримав пряму червону картку на 88 хвилині.
Маріуполь на виїзді впевнено здолав Львів і перервав 4-матчеву безвиграшну серію
Таким чином, Маріуполь піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи в активі сім залікових балів, залишається на передостанній сходинці.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter