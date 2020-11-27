Маріуполь ще в першій половині повів у рахунку, коли Сікан та Мишньов вивели азовців вперед. По перерві Очеретько зробив перевагу гостей розгромною, на що голом зумів відповісти Міхубі. Матч команди догравали у меншості, Чех отримав пряму червону картку на 88 хвилині.

Маріуполь на виїзді впевнено здолав Львів і перервав 4-матчеву безвиграшну серію

Таким чином, Маріуполь піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи в активі сім залікових балів, залишається на передостанній сходинці.