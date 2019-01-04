"Львів – красиве місто, де можна смачно поїсти", – Мендес відверто розповів про адаптацію в Карпатах

Уругвайський хавбек Карпат Кевін Мендес поділився враженнями від перебування у львівському клубі.

"Якщо говорити щиро, то мушу сказати, що адаптуватися в Україні було дуже важко. Я думаю, що тут є чотири фактори: мова, яка є доволі великим бар’єром; клімат також є важким, оскільки він дуже відрізняється від того, який на моїй батьківщині; культура також відрізняться від моєї рідної, та й футбол теж інший. Але я знаю, що з часу я здолаю ці перешкоди та адаптуюся до цих нових для мене речей.

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У команді хороша атмосфера. Існують певні моменти, пов’язані з мовою, однак ми спілкуємося через перекладача або ж англійською.

Львів – дуже красиве й доволі велике місто. Тут є багато місць, де можна гарно провести час, а ще тут можна смачно поїсти", – цитує Мендеса офіційний сайт Карпат.

В поточному сезоні УПЛ Мендес провів 9 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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