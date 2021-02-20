Львів – Колос

Львів розпочав новий рік з перемоги, перегравши Минай в Ужгороді. У пресі розхвалили команду Віталія Шумського за контратаки – у першому таймі "містяни" тричі виходили віч-на-віч, забили двічі й мали ще моменти. Особливо сподобалася зв'язка Ренана з Альваро, яких повернули в клуб взимку. Втім, Минай сам підставлявся під їхні розрізні передачі та ривки за спину. "Лиси" намагалися оборонятись високо, але не мали для цього необхідних якостей – львів'яни їх за це покарали, однак у другому таймі команда закрилася, забувши про атаки до самого фінального свистка. Перемогу втримати вдалося з величезним скрипом.

Колос так просто розривати себе не дасть, але істинну силу Львова ми поки що не знаємо. Поєдинок проти ковалівців не покаже, наскільки підопічні Шумського спрогресували за зиму – занадто мала вибірка – але точно повніше розкриє плюси й мінуси "містян".

Колос тиждень тому святкував дебютне відбирання очок у протистоянні з Шахтарем. У поточному сезоні ковалівці взагалі прекрасно грають у топ-матчах – команда розписала нічиї з Динамо, Зорею, Олександрією та Десною, і лише Ворскла з Шахтарем у першому колі зуміли переграти підопічних Руслана Костишина. До того ж, колектив класно проявив себе в єврокубках. Словом, нинішній Колос для Львова залишається захмарним рівнем.

Втім, одними компліментами та мировими з грандами ситий не будеш. Колос нині йде на 7-й позиції з відставанням від п'ятої на два залікові бали – і цю позицію займає потужна Ворскла, яка не дасть великої кількості можливостей наздогнати себе. Якщо ковалівці хочуть прорватись у Лігу Європи, необхідно перемагати Львів за будь-яких умов.

Кадрова ситуація

Травмовані: Морозко (Колос)

Дискваліфіковані: Петров (Колос)

Орієнтовні склади на матч Львів – Колос

Львів: Костик – Ременяк, Махмутович, Міхоубі, Якимець – Брікнер, Сабіно – Шина, Альваро, Казлаускас – Ренан

Колос: Волинець – Кравченко, Новак, Гавриш, Чорноморець – Богданов, Задоя – Антюх, Оріховський, Данфа – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львів під керівництвом Шумського демонструє класні контратаки й високу реалізацію, тож на один гол у ворота ковалівців "містяни" розраховувати можуть. Втім, поки що навіть найсильніша версія львів'ян перемогла сирий Минай зі скрипом – Колос же так просто не взяти. Поєдинок проти "гірників" показав, що цей колектив і сам шикарно контратакує, створюючи моменти високої якості. До того ж, він здатний нав'язати свій сценарій гри навіть грандам.

З огляду на ці фактори, можна прогнозувати перемогу Колоса, однак у перших турах всі прогнози особливого сенсу не мають. Ми ще занадто мало знаємо про команди.

Маріуполь – Зоря

Маріуполь непогано проявив себе на зборах, однак у першому ж після зимової паузи матчі азовці поступились Олександрії. Підопічні Остапа Маркевича почали створювати моменти лишень ближче до завершення зустрічі, ще раз підтвердивши свою нестабільність – у поточному сезоні вони грають спалахами активності й чергують перемоги з нічиїми та поразками, до того ж, в останніх трьох турах команда програла тричі.

Проблем додає і продовження робіт з оновлення газону на власному стадіоні – все перше коло Маріуполь провів на виїзді, і навіть у новому році домашні зустрічі з Олександрією та Зорею доводиться проводити на чужому полі. Як наслідок, запорізькі фанати не зможуть потрапити на гру, тому що азовці банально не встигли організувати цей процес у кабінетах. Втім, навряд чи б хтось прийшов на матч проти непереконливого середняка за мінусової температури.

Зоря забуксувала восени, відпустивши конкурентів в боротьбі за бронзу у значний відрив, але до зимової перерви луганці встигли скоротити відставання до всього трьох очок від Десни. Одразу ж після поновлення чемпіонату підопічні Віктора Скрипника перемогли сіверян, порівнявшись з ними за очками, хоча за якістю моментів команда Олександра Рябоконя заслужила мінімум на нічию. Так чи інакше, Зоря досі залишається четвертою через гіршу різницю голів, а значить зупинятися "мужикам" не можна. Тим паче, що знизу підтискає Ворскла.

Важко сказати, наскільки змінився футбол Зорі після паузи, адже перший матч пройшов на снігу в мінусову темпаратуру. У кількості та ефективності єдиноборств колектив точно не збавив, та і від фірмового стилю Віктор Скринпик не відмовився, але виокремити сильні та слабкі якості його колективу поки неможливо – занадто мала вибірка й нетипові умови були у грі з Десною. Це залишає певну інтригу перед матчем з Маріуполем, але загалом азовці програють луганцям за всіма показниками.

Кадрова ситуація

Травмовані: Горбунов, Бондаренко (під питанням) – Громов, Кабаєв (під питанням)

Дискваліфіковані: Абу Ханна, Іванісеня (обидва – Зоря)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Зоря

Маріуполь: Гальчук – Кирюханцев, Биков, Чоботенко, Стасюк – Танковський, Чех – Очеретько, Мишньов, Топалов – Сікан

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Руфаті, Циганікс – Назарина – Хомченовський, Юрченко, Кочергін – Сайядманеш, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Маріуполю в останніх трьох поєдинках на Славутич-Арені вдалося зіграти без пропущених голів, але нинішня версія азовців справляє враження найслабшої. Підопічні Маркевича-молодшого в принципі не відзначаються стабільним футболом – Зоря у поточному сезоні виглядає командою з іншої планети. Звісно, за тиждень Маріуполь міг додати, однак поки що ми можемо опиратись тільки на інформацію з першого після зими туру.

Там луганці продемонстрували здатність прибивати головного претендента на бронзу за максимально несприятливих умов. Маріуполь в той же час програв Олександрії, хоча суперник не демонстрував чогось особливого. З огляду на результати та вищезазначені факти, можна прогнозувати впевнену перемогу Зорі.

Олександрія – Минай

Олександрія тиждень тому повернулася із зимової сплячки мінімальною звитягою над Маріуполем. Нічого нового у ній ми не побачили, але можна констатувати, що стратегічний план Володимира Шарана на перші тури працює. На зборах головний тренер навантажив підопічних величезною кількістю спарингів (8 за 18 днів), компенсувавши ігровим тонусом втрату кількох лідерів (Довгий, Безбородько, Грицук). До того ж, ЗМІ говорять про можливість відходу Лучкевича та Ковальця.

Словом, нинішня Олександрія ще сильніше орієнтована на фізичну міць та витривалість, а поза полем за командою слідкувати цікавіше, ніж на ньому. Різні чутки та поведінка на трансферному ринку явно натякають, що фінансування клубу урізали, тож про єврокубки не йдеться. Олександрія зараз може грати у власне задоволення без психологічного тиску, але й без завдань.

Минай взимку провів масштабне оновлення складу, відмовившись від восьми футболістів і підписавши 8 нових. Одним з них став Артем Мілевський, який дебютував вже у першому ж після паузи турі – нападник виглядав симпатично, роздавав круті передачі, однак голів не забив. Прикро, адже його команда цілком заслужила на нічию зі Львовом – принаймні, по перерві, коли вдалося притиснути "містян". "Лисів" згубило бажання зіграти з високою лінією оборони без наявних для цього навичок захисників. Сиренький Львів розірвав цю конструкцію буквально за три атаки.

Внаслідок цієї невдачі підопічні Василя Кобіна впали аж на передостанню позицію в турнірній таблиці. Таким чином, у матчі проти Олександрії команді потрібно перемагати за будь-яку ціну – коли, як не зараз, коли у суперника немає ніяких завдань? Тим паче, що у першому колі закарпатці святкували мінімальну звитягу.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Сітало (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Минай

Олександрія: Білик – Пашаєв, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Шастал – Устименко

Минай: Каніболоцький – Матіч, Маємбе, Карась – Книш, Сніжко, Нурієв, Малепе – Кожанов, Мілевський – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидва колективи дуже схожі стилістично, граючи від фізичної міці й передусім намагаючись якісно закритись. Олександрія поки що зберігає доволі сильний склад і явно перебуває у високій функціональній готовності, але й Минай зі Львовом бігав нормально. Словом, це той випадок, де важко комусть надати перевагу – тут цілком можна поставити на нічию.

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