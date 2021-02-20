Львів приймав Колос в рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Попри статус гостей, Колос забрав ініціативу, за що був винагороджений голом від Оріховського. Хавбек головою замкнув навіс з лівого флангу.

Колос завдяки дублю вихованця Динамо обіграв Львів – Волинець відбив пенальті

Після перерви арбітр призначив пенальті у ворота львів'ян, який вдало виконав той же Оріховський, оформивши дубль. Наприкінці гри рефері вказав на позначку вже біля воріт Колоса, але Волинець впорався з ударом Ренана.

Перемога піднесла Колос на 6-ту сходинку, Львів – 10-й.