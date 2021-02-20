Львів – Колос – 0:2 – відео голів та огляд матчу
23:05 - Читать на русском
Львів приймав Колос в рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Попри статус гостей, Колос забрав ініціативу, за що був винагороджений голом від Оріховського. Хавбек головою замкнув навіс з лівого флангу.
Колос завдяки дублю вихованця Динамо обіграв Львів – Волинець відбив пенальті
Після перерви арбітр призначив пенальті у ворота львів'ян, який вдало виконав той же Оріховський, оформивши дубль. Наприкінці гри рефері вказав на позначку вже біля воріт Колоса, але Волинець впорався з ударом Ренана.
Перемога піднесла Колос на 6-ту сходинку, Львів – 10-й.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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