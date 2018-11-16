"Львів – колискова польського футболу": фанати збірної Польщі вивісили неоднозначний банер на матчі з Чехією

Схоже, польські ультрас в черговий раз намагаються спровокувати.

Під час товариського матчу між збірними Польщі та Чехії вболівальники господарів розмістили на трибунах стадіону банер, на якому було написано польською слово Львів на тлі національних кольорів Польщі. Окрім цього на банері був напис:"Львів – колискова польського футболу".

Збірна Польщі з Кендзьорою мінімально програла Чехії у спарингу

Що саме мали на увазі фанати збірної Польщі поки невідомо. Зазначимо, перший футбольний матч в історії Польщі зіграли саме у Львові, також декілька польських клубів були засновані у місті лева.