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"Львів – колискова польського футболу": фанати збірної Польщі вивісили неоднозначний банер на матчі з Чехією

06:00 8 Читать на русском
"Львів – колискова польського футболу": фанати збірної Польщі вивісили неоднозначний банер на матчі з Чехією
Фанати збірної Польщі / AFP

Схоже, польські ультрас в черговий раз намагаються спровокувати.

Під час товариського матчу між збірними Польщі та Чехії вболівальники господарів розмістили на трибунах стадіону банер, на якому було написано польською слово Львів на тлі національних кольорів Польщі. Окрім цього на банері був напис:"Львів – колискова польського футболу".

Збірна Польщі з Кендзьорою мінімально програла Чехії у спарингу

Що саме мали на увазі фанати збірної Польщі поки невідомо. Зазначимо, перший футбольний матч в історії Польщі зіграли саме у Львові, також декілька польських клубів були засновані у місті лева.

Товариські матчі

Польща - Чехія: Четвер 15 листопада 2018

Польща
Матч завершено
0 : 1
Чехія
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Польща Польща Товариські матчі Польща - Чехія
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