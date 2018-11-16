"Львів – колискова польського футболу": фанати збірної Польщі вивісили неоднозначний банер на матчі з Чехією

Ліга націй — 15 лист 1157
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Ліга націй: Хорватія у компенсований час вирвала перемогу над Іспанією
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Пятов чи Бойко: хто ж найкращий воротар для збірної України прямо заразЗбірна України — 15 лист 1787
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Хорватія – Іспанія: стартові склади на матч Ліги наційЛіга націй — 15 лист 609
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Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЛіга націй — 15 лист 3066
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Лунін став героєм цікавого челенджу в Twitter, потрапивши в компанію до Мбаппе, Санчо, Кімміха та інших молодих зірокІспанія — 15 лист 1169
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