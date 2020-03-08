Львів – Карпати, СК Дніпро-1 – Маріуполь: анонс матчів УПЛ

В рамках 22-го туру чемпіонату України Львів приймає Карпати, а СК Дніпро-1 зустрінеться з Маріуполем. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – Карпати

До чергового львівського дербі команди підходять у різних статусах. Карпати залишаються на дні турнірної таблиці з відставанням у шість очок від рятівної передостанньої позиції – Львів же хоч і недалеко втік, але все ще залишається в боротьбі за зону плей-офф за єврокубки. Обом командам при цьому дуже важливо перемогти, адже "містяни" ризикують відпустити найближчого конкурента за ЛЄ на шість залікових балів, а "леви" за будь-яку ціну зобов'язані перервати 15-матчеву безвиграшну серію.

Статистика протистояння

Всього: 6 матчів, 2 перемоги Львова, 3 нічиї, 1 перемога Карпат, різниця м’ячів 6-8

У Прем’єр-лізі: 5 матчів (+1, =3, -1, 5-7)

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В новому році обидва колективи непогано розпочали, але до третього туру розклеїлися. Карпапи дуже гідно зіграли з СК Дніпром-1 та Колосом, але набрали всього одне очко – та й те завдяки голу з офсайду. Очікувалося, що підопічні Романа Санжара дадуть бій і Олександрії, але на КСК Ніка стався розгром (0:4). Львів, в свою чергу, мінімально переміг Олімпік і відібрав очки у тієї ж Олександрії, граючи в меншості, однак у поєдинку із Зорею закономірно програв – якби не Сарнавський, який потягнув два пенальті, рахунок був би непристойним. Словом, галицькі колективи підійшли до дербі в приблизно рівній формі.

Попередній матч

19.10.2019. 11-й тур чемпіонату України-2019/2020.

Карпати – Львів – 0:0

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Борзенко, Братков – Назарина

Травмовані або під питанням: Веремієнко, Танчик, Деда, Якімець (Карпати)

Орієнтовні склади на матч Львів – Карпати

Львів: Сарнавський – Гончар, Клименчук, Приймак, Бопесу – Жонатан, Сабіно – Богунов, Велвес, Альваро – Ренан

Карпати: Кудрик – Мартінс, Гіоргадзе, Халль, Дубінчак – Кльоц – Лях, Притула, Хахльов, Козак – Матар

"Родзинки"

– Карпати можуть пропустити 600-й гостьовий гол в Чемпіонатах (ще 1 м'яч) або загалом пропустити 1000-й гол (ще 3 м'ячі).

– Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня впродовж рекордних для клубу 14 матчів поспіль: =4-10.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Втрата двох основних центрбеків стане для Львова страшною проблемою, з огляду на скромне кадрове різноманіття "містян", але й Карпати без Назарини зараз уявити важко. Загалом, обидва колективи виглядають занадто рівно, щоб однозначно прогнозувати перемогу когось конкретного, але голи точно повинні бути.

СК Дніпро-1 – Маріуполь

Ключовий матч у боротьбі за першу шістку. СК Дніпро-1 нині має в активі 22 залікових бали і йде восьмим, Маріуполь випереджає "жовто-чорних" на три очки, а над обома висить Колос – втім, ковалівці сьогодні грають проти Шахтаря. У дніпровців шансів на першу шістку вже немає, але у боротьбі за зону-плей-офф єврокубків їх може підтиснути Львів, який тримається на відстані однієї перемоги. Теоретично, у звитязі повинен бути зацікавлений Маріуполь, але підопічні Бабича в будь-якому разі боротимуться за ту ж зону плей-офф. Очки ж краще набирати в матчах проти рівних собі, а не з Динамо та Десною – тому далеко не факт, що гості полетять уперед.

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В ігровому плані обидві команди справляють неоднозначне враження. СК Дніпро-1 провів купу сильних за мірками УПЛ трансферів і навіть італійського тренера виписав, але не зміг переграти Карпати та отримав чотири голи за 23 хвилини від Шахтаря – втім, цей же колектив прибив Динамо завдяки хет-трику Супряги. Маріуполь же поступився у рівній в'язкій грі Зорі, зазнав розгрому від Десни, а потім сам розгромив Ворсклу. Словом, від нинішньої команди Олександра Бабича незрозуміло, чого чекати.

Попередній матч (єдиний у протистоянні): 20.10.2019, 11-й тур чемпіонату України-2019/2020.

Маріуполь – Дніпро-1 – 1:0

Гол: В. Федорчук (82).

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Ді Франко, Назаренко – Муравський

Травмовані або під питанням: Цуріков, Сваток, Когут – Худжамов, Танковський

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Маріуполь

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Логінов, Лопирьонок, Шаповал – Кравченко – Чічіков, Вакулко, Булеца, Коркішко – Супряга

Маріуполь: Гальчук – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Биков – Федорчук, Ігнатенко – Чурко, Мишньов, Топалов – Фомін

"Родзинки"

– Дніпровці на своєму полі в УПЛ внічию ще матчі не завершували (10 ігор, по 5 перемог та поразок).

– Гостьовий пропускний серіал азовців триває 5 ігор (12 м’ячів).

– 25-й гол в УПЛ може забити Сергій Кравченко (СК Дніпро-1).

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди приблизно рівні. СК Дніпро-1 грає вдома й повинен реабілітовуватись за побиття від Шахтаря, а Маріуполь має визначитись зі своїми бажанням. Азовцям до снаги переграти суперника, але на старті роки від них можна очікувати що завгодно. В таких випадках дуже вірогідною є нічия.

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