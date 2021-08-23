У попередньому сезоні Львів завершував дуже круто, маючи в активі 5-матчеву безпрограшну серію з перемогами над Олександрією, Десною, а до цього і над Шахтарем. Зупинити тріумфальну ходу "містян" вдалося Інгульцю (1:0), однак навіть після поразки петровцям команда претендувала на 7 місце в УПЛ. В нинішній першості від підопічних Анатолія Безсмертного очікували чогось схожого, але пройшло вже чотири тури, а звитяг немає. Цікаво, що загальна безвиграшна серія в 6 матчів стартувала саме після програшу "козакам".

В чемпіонаті залишились тільки команди без перемог – крім львів'ян, без них живуть Маріуполь та Інгулець. У азовців середній вік команди опустився аж до 19,5 років, а петровці всі 4 матчі зіграли проти лідерів. У "містян" календар теж був непростим, однак реальний провал стався лишень у Полтаві, де Львів зазнав розгрому (1:4) – а от в інших поєдинках підопічні Анатолія Безсмертного грали рівно й навіть цікаво. Зокрема, вони зіграли внічию з Маріуполем, відібрали очки у Олександрії й тримали 0:0 проти Шахтаря до 70-х хвилин.

Поки що колективу не вистачає різнобарвності та ігрової стабільності. "Містяни" можуть провести один прекрасний тайм, цілковито провалившись у іншому – і це стосується не тільки команди загалом, а й окремих її футболістів. Поки що слабкі результати можна було списати на силу суперників, але сьогодні у Львова опонент з його планети. Будь-який результат, окрім перемоги, буде вважатись провалом.

Втім, те ж саме можна сказати про петровців. Підопічні Сергія Лавриненка у перших чотирьох турах зустрічалися виключно з топами, набравши всього одне очко, але в кожному з матчів колектив виглядав гідно – навіть розгром від Зорі (1:5) стався за пристойного футболу з 25 дотиками у штрафному, а при рахунку 1:3 "козаки" могли ще й пенальті заробити. У середу ж Інгулець сенсаційно відібрав очки у Динамо у столиці (1:1). Олександр Поворознюк вважає, що його команді просто пощастило, однак це не зовсім так. – футболісти добилися результату, нав'язавши киянам купу боротьби, заваливши їхній високий темп і чотири рази пробивши після контратак.

Впертість, незручність для суперників, готовність боротись і рвати на зустрічних курсах були характерними для петровців у попередньому чемпіонаті. Нинішній показує, що всі ці чесноти нікуди не поділись, але цей факт не матиме жодного сенсу без перемог у наступних поєдинках. Інгулець відмучився з лідерами – тепер необхідно брати своє із суперниками свого рівня. Інакше боротьба за виживання знову стане лейтмотивом сезону.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – Інгулець

Львів: Костик – Бусько, Романчук, Махмутовіч, Якимець – Чір'як, Брікнер – Шина, Політило, Ернест – Нич

Інгулець: Шуст – Полегенько, Бен Салем, Ковальов, Опанасенко – Шарай, Шишка, Запорожець, Козак, Бартуловіч – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обом командам сьогодні потрібна виключно перемога. Обидві непогано закриваються на власній половині, хоча й пропускають голи. Обидва успішно ведуть єдиноборства й круто виглядають на контратаках. Словом, колективи надзвичайно схожі. Можливо, Львів дещо краще працює на м'ячі, але у Інгульця кращий пресинг.

Словом, суперники рівні й схожі. У "містян" є невеличка перевага у функціональній готовності, адже петровці посеред тижня грали з Динамо – втім, на старті сезону у команд сил має бути достатньо. Найбільш вірогідним результатом за таких умов здається результативна нічия.