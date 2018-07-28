Львів – Динамо: стартові склади

Стали відомі склади команд в одному з центральних матчів 2-го туру української Прем'єр-ліги, в якому Львів прийме київське Динамо.

Новачка УПЛ Львів уже в другому матчі сезону 2018/19 екзаменуватиме вітчизняний гранд – Динамо. Обидві команди здобули перемоги в стартовому турі й прагнуть продовжити вдалу для себе серію.

Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ

Львів: Бандура, Адамюк, Воронін, Парамонов, Голіков – Каленчук, Приймак, Западня, Волошинович – Аугусто, Бруно

Запасні: Сарнавський, Сабіно, Жуліо Сезар, Мартан, Борзенко, Тейлор, Панамбі

Динамо: Бойко – Морозюк, Кадар, Бурда, Кедзьора – Че Че, Гармаш, Буяльський, Циганков, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Сідклей, Шабанов, Сидорчук, Андрієвський, Смирний, Русин

Нагадаємо, що матч Львів – Динамо розпочнеться на Арені Львів о 19:00. Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".