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Львів – Динамо: Соль зіграв в офіційному матчі вперше за 5 місяців, Кадірі дебютував за киян

21:18 553 Читать на русском
Львів – Динамо: Соль зіграв в офіційному матчі вперше за 5 місяців, Кадірі дебютував за киян
Фран Соль / ФК Динамо

Матч Львів – Динамо в рамках другого туру УПЛ 2019/20 став особливим одразу для двох гравців киян.

 
Віталій Буяльський 45’
Віталій Буяльський 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Віталій Буяльський
45+3’ Віталій Буяльський
52’ Карлос Де Пена

Фран Соль та Абдул Мохаммед Кадірі вийшли на заміну в поєдинку Динамо проти Львова. Іспанець з'явився на полі на 66-й хвилині, ганець – на 9 хвилин пізніше.

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Для Соля цей вихід став першим у офіційному матчі, починаючи з 2 березня – саме тоді форвард травмував плече в матчі проти Десни. Відтоді іспанець грав лише у літніх контрольних матчах.

Для Мохаммеда Кадірі поява на полі стала дебютною в офіційних поєдинках за Динамо. Нагадаємо, ганець став першим новачком киян у літнє міжсезоння.

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Теги
Динамо Динамо Львів - Динамо Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Фран Соль Фран Соль
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