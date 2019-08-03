Львів – Динамо: Соль зіграв в офіційному матчі вперше за 5 місяців, Кадірі дебютував за киян

Матч Львів – Динамо в рамках другого туру УПЛ 2019/20 став особливим одразу для двох гравців киян.

Фран Соль та Абдул Мохаммед Кадірі вийшли на заміну в поєдинку Динамо проти Львова. Іспанець з'явився на полі на 66-й хвилині, ганець – на 9 хвилин пізніше.

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Для Соля цей вихід став першим у офіційному матчі, починаючи з 2 березня – саме тоді форвард травмував плече в матчі проти Десни. Відтоді іспанець грав лише у літніх контрольних матчах.

Для Мохаммеда Кадірі поява на полі стала дебютною в офіційних поєдинках за Динамо. Нагадаємо, ганець став першим новачком киян у літнє міжсезоння.

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