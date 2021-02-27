"З огляду на наше турнірне становище зараз для Львова кожен поєдинок немов фінальний. Тому і до Динамо готуємося відповідно. Хоча заради справедливості слід уточнити, що снігопади, які атакували в лютому Львів, змушують вносити корективи у підготовчий процес, оскільки доводиться тренуватися виключно на штучному газоні, до речі, не останнього покоління.

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Повірте, це велика різниця і ми добре розуміємо, що за умовами підготовки помітно поступаємося підопічним Мірчі Луческу, які після матчу з Брюгге в Лізі Європи спеціально залишилися в Бельгії, щоб тренуватися на траві.

Динамо, скоріше за все, намагатиметься грати першим номером, забити швидкий гол. Далі обійдемося без конкретики, хочеться вірити, що і у нас знайдуться вагомі контраргументи у грі з учасником Ліги Європи. Окрім того, ми не можемо розраховувати на всіх провідних виконавців. В останньому поєдинку з Колосом отримав пошкодження Ернест, також не виключено, що нам не зможуть допомогти Альваро і Ренан, хоча клубний медперсонал робить зусилля, щоб хоч хтось з них повернувся у стрій", – сказав Шумський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 15-ти турів Львів у турнірній таблиці УПЛ з 12-ма очками посідає 12-ту сходинку, Динамо з 34-ма пунктами йде першим.

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