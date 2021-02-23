"Працюємо в звичному режимі. Всі хлопці прекрасно розуміють, з яким суперником граємо. Попередній матч ми проводили з Колосом, хорошою командою, яка довела це в першій зустрічі із Шахтарем. Скажу так: всі команди із верхньої половини таблиці – плюс-мінус рівні. Але, звичайно, Динамо – це особливий суперник.

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Усе залежить від того, як вони зіграють у Брюгге. Зараз важко сказати. Звичайно, певна втома буде присутньою, але залежатиме ще й від того, який склад виставить проти нас Луческу. Така команда, як Динамо, мусить мати два рівноцінні склади. Очікуємо дуже тяжкої гри. Динамо бореться за чемпіонський титул, а ми – за збереження прописки у Прем’єр-лізі.

Кожна команда має як сильні, так і слабкі місця. Звичайно, будемо намацувати їхні проблемні ділянки і сподіватися на власний успіх. Скажу так: бій ми Динамо постараємося дати – це точно. Люди прийдуть на цей матч, і ми не маємо права грати як-небудь. Дамо бій не тільки Динамо, а й усім наступним суперникам", – поділився Шумський у ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24".

Зазначимо, що Львів та Динамо зустрінуться 28 лютого, початок зустрічі о 19:30.

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