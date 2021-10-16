"Важливі три очки, важлива перемога після паузи на матчі збірних, на які було викликано багато наших гравців – як українців, так і легіонерів. У команді залишилося зовсім мало футболістів, тому було складно підготуватися до цього матчу. Крім того, поле сьогодні не дозволяло грати в якісний, швидкий футбол, тому, повторюся, переможний результат дуже важливий.

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Ми домінували протягом усієї гри, створили моменти та забили голи. Не дали зіграти суперникам так, як вони хотіли – за рахунок довгих передач нам за спину. Ми намагалася це блокувати, не дозволити нападнику суперників зіграти в м'яч. Практично не дали противнику зіграти в свою гру. Тому заслужені три очки.

Буяльський і Миколенко відновилися після своїх травм, в останні дні вже тренувалися в загальній групі. Останні три тренування вони провели разом зі збірниками. Тому я випустив їх на поле, і вони зіграли добре", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Додамо, що кияни на виїзді розгромили Львів (4:1) завдяки голам Буяльського, Циганкова та Гармаша. Перемога дозволила відновити відрив від Шахтаря у боротьбі за першу сходинку на 3 очки.

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