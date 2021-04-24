Львів – Десна

Львів після перемог над Минаєм і Олександрією в останніх двох турах застрибнув аж на десяту сходинку в турнірній таблиці. При цьому у "містян" є матч в запасі, однак розслаблятись зарано – попереду ще п'ять поєдинків, а від дна "містян" відділяють всього три залікових бали. Нині будь-яка осічка може стати фатальною, тож підопічним Анатолія Безсмертного життєво необхідно чіплятись за очки навіть у зустрічах з лідерами.

Благо, футбол львів'ян виглядає непогано. Так, це не Барселона і навіть не рівень середняка УПЛ, однак в рамках боротьби за виживання команда виділяється – "містяни" мають пристойну кількість моментів і класно контратакують. До того ж, цей колектив готовий створювати гучні сенсації – за останній місяць він прибив Шахтар (3:2) і Олександрію (2:1), а також дав гідний бій Ворсклі (1:2). До речі, восени Львів зумів перемогти Десну на її ж полі, тож чернігівцям сьогодні варто готуватись до непростої зустрічі.

Сіверянам теж необхідні очки. Тиждень тому вони зазнали сенсаційної поразки від Миная (1:3), причому це сталося на день народження клубу – лишень поразка Зорі врятувала команду від вильоту з боротьби за бронзу. Нині ситуація у цьому міні-турнірі непроста – луганці йдуть третіми з відривом у два очки від Десни та матчем у запасі, Ворскла випереджає підопічних Олександра Рябоконя на один заліковий бал, а Колос відстає від них на два. Ліміт осічок у чернігівців вже вичерпаний, тож у поєдинку зі Львовом влаштує лишень перемога.

Втім, Десна навесні не вражає. Претендент на бронзу виграв тільки чотири поєдинки з дев'яти, причому три з чотирьох перемог пройшли над аутсайдерами. Серйозним успіхом стала нічия з Динамо та розгром Олександрії, але виноси від Шахтаря та Миная парирували ці прекрасні результати. Словом, футбол сіверян далекий від ідеалу. Це – шанс для Львова.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шина (під питанням) – Тотовицький, Будківський

Дискваліфіковані: Грисьо, Романчук (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – Десна

Львів: Ільющенков – Бусько, Лобай, Махмутовіч, Якимець – Довгий, Чір'як – Ременяк, Альваро, Ернест – Нич

Десна: Паст – Конопля, Імереков, Гітченко, Сухоцький – Домбровський, Огіря – Калітвінцев, Гуцуляк, Картушов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Як показує досвід останніх матчів аутсайдерів, в УПЛ щось прогнозувати нереально. Сьогодні вони громлять лідерів, а завтра без шансів програють сусідам по таблиці. Всі можуть переграти всіх. Результат мало залежить від якоїсь логіки – все вирішують реалізація, фарт, рішення арбітрів та якісь дрібні несистемні моменти у грі.

Очевидно, що Десна – фаворит. Після ганьби з Минаєм підопічним Олександра Рябоконя хочеться реабілітуватись, та і турнірна ситуація змушує битися за перемогу. Втім, у чернігівців дуже серйозні проблеми зі складом – як показав поєдинок в Ужгороді, без лідерів сіверяни вже не такі й грізні. В таких умовах вмотивований і агресивний Львів цілком може зачепитись за нічию.

Колос – Ворскла

Один з ключових поєдинків в рамках боротьби за бронзові медалі УПЛ. Жодна команда не має права на осічку – Ворскла програє Зорі два очки при матчі луганців у запасі, а Колос відстає від "зелено-білих" на три залікових бали. У ковалівців ситуація ускладнюється дуже важким календарем (Десна, Олександрія, Динамо), тож поразка чи навіть нічия з полтавцями з великою вірогідністю означатимуть капітуляцію "хліборобів" у битві за ЛЄ.

Проти сильних суперників підопічні Руслана Костишина навесні виглядають дуже пристойно. За дев'ять турів другого кола УПЛ вони відібрали очки у Шахтаря й СК Дніпро-1, а Зорю вдалося перемогти – та і в цілому ковалівці програли лишень раз (львівському Руху). Щоправда, в останніх поєдинках Колос виглядав вкрай натужно, розписавши нічию з Минаєм і зі скрипом перегравши слабенький Олімпік, а з дніпровцями тиждень тому команда не виглядала значно краще. Словом, "хлібороби" грають, як дуже небезпечний середняк, а от чи гідні вони медалей? Матч з Ворсклою дасть відповідь.

"Зелено-білі" у минулому турі влаштували феєрію, забивши чотири голи у ворота Зорі – причому перші три м'ячі залетіли за півгодини. Ця звитяга стала другою поспіль для полтавського колективу, однак робити по ній далекоглядні висновки зарано. По-перше, луганці пебували в неоптимальному складі й самі привозили собі дурні моменти, а по-друге – Ворскла занадто неоднозначно виглядала у попередніх матчах. Та ж звитяга над Львовом сталася завдяки значному везінню, Маріуполю переграли завдяки пенальті, а в нічийній зустрічі з Інгульцем команда провела аж два сумнівних "11-метрових".

Впевнено перемогти підопічні Юрія Максимова змогли тільки Олімпік, Олександрію та Зорю. Хоча у матчі з "жовто-чорними" теж не обійшлося без везіння, а луганці забили у ворота Різника двічі. У матчі ж СК Дніпром-1 ворскляни поступилия, граючи у більшості. Словом, стабільності й надійності "зелено-білим" не вистачає – і це шанс для Колоса.

Кадрова ситуація

Травмовані: Задоя, Морозко – Цітаішвілі, Пердута (під питанням)

Дискваліфіковані: Гавриш, Золотов, Лисенко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Ворскла

Колос: Волинець – Кравченко, Новак, Петров, Чорноморець – Богданов, Мілько – Ільїн, Костишин, Чурко – Ісаєнко

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Альюн – Пердута, Тілль, Скляр, Пуцлін, Якубу – Степанюк, Кулач

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Для Колоса ця зустріч проти Ворскли буде вже четвертою в історії. Три попередні ковалівці програли із сумарним рахунком 0:7 – і сьогодні команда ризикує програти знову. Взагалі-то, обидва колективи рівні й проблемні, однак у Руслана Костишина просто феєричні кадрові втрати. "Хлібороби" залишились без двох основних захисників та провідного нападника – а вони і з ними в останніх турах грали зі скрипом.

Навряд чи Ворскла продемонструє якусь феєрію, але у полтавців практично немає проблем зі складом, а по грі вони точно не поступаються супернику. При цьому полтавці неодноразово продемонстрували вміння перемагати в абсолютно нічийних матчах – саме тому більш вірогідною сьогодні здається звитяга "зелено-білих".

СК Дніпро-1 – Минай

Дніпровці вирішили свої завдання на друге коло УПЛ. За чотири тури до кінця сезону "спортклубівці" вже не зможуть зачепитись за зону єврокубків, адже відставання становить десять очок (при важкому календарі "жовто-чорних"), але від зони вильоту команда відірвалась аж на вісім пунктів. Хоча про який виліт може йти мова? Навесні підопічні Ігора Йовічевіча демонструють ледь не найкращий футбол в Україні – якщо клубу вдасться зберегти цей склад, то у наступному чемпіонаті СК Дніпро-1 буде боротися за потрапляння у топ-5. Як мінімум.

Щоправда, в останніх двох турах дніпровці перемог не знали, але там і суперники були серйозні – Динамо та Колос. При цьому з ковалівцями "жовто-чорні" зіграли на рівних при значних кадрових втратах. До цих двох невдач команда виграла у п'яти матчах, втративши очки лишень з Маріуполем та Олександрією при шаленій перевазі. Провальних поєдинків у виконанні підопічних Ігора Йовічевіча навесні взагалі не згадати – і це дуже погано для Миная.

Закарпатці прямо зараз замикають турнірну таблию, маючи 18 очок у активі. Всього одна нічия здатна підняти їх з дна, але тільки за умов паралельної поразки Олімпіка – це плюс. Мінус же полягає в тому, що попереду у закарпатців будуть матчі з представниками топ-5, де зачепитися за результат складно. Таким чином, сьогодні підопічним Миколи Цимбала необхідно спробувати зіграти на перемогу – благо, СК Дніпро-1 вже не має турнірної мотивації, а у поєдинку першого кола "лиси" влаштували "жовто-чорним" розгром.

Як показав досвід зустрічі з Десною, списувати Минай зарано. При належному налаштуванні та певних проблемах у грі суперника цей колектив здатний винести навіть топа, однак поки що тріумф над сіверянами виглядає винятком з правил – одразу після нього закарпатці програли Львову, а до того вони провели серію у п'ять матчів без перемог. При цьому футбол минайців виглядав відверто слабко. Якщо "лиси" так же зіграють і сьогодні, то СК Дніпро-1 легко візьме реванш за осінній розгром.

Кадрова ситуація

Травмовані: Піхальонок – Кожанов

Дискваліфіковані: Ігнатенко (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Минай

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Логінов, Дуглас, Дубінчак – Когут, ді Франко – Назаренко, Булеца, Чуже – Довбик

Минай: Попович – Маємбе, Матіч, Саків, Малепе – Ткачук, Петрусенко – Бойко, Нурієв, Пиняшко – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

У нинішній УПЛ можливі будь-які результати, однак у випадку з цим матчем можна говорити впевнено – СК Дніпро-1 є фаворитом. Минай в останніх турах старався, але класу та цілісності "лисам" критично не вистачає навіть у битвах проти аутсайдерів. Що вже говорити про зустріч з дніпровцями? Сьогодні вони можуть програти тільки самі собі – і навіть у втрату очок не віриться. "Спортклубівці" занадто сильні для підопічних Микола Цимбала.