У матчі 7-го туру УПЛ СК Дніпро-1 на виїзді впевнено здолав головного аутсайдера чемпіонату Львів. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Львів пропустив вже на 13-й хвилині: після перехоплення передачі господарів і контрвипаду Булеца знайшов пасом Когута, який з лінії штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі. Проте за десять хвилин "синьо-золоті" зусиллями Кравчука, який вдало відгукнувся на подачу Кошмана, зуміли відновити статус-кво.

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Підопічні Георгія Цецадзе ще не встигли як слід відсвяткувати взяття воріт, як змушені були знову витягати круглого зі своєї сітки – Довбик фантастичним ударом спрямував сферу під дальню стійку. Під кінець матчу команда Йовічевіча забила втретє і, оформивши п'яту поразку Львова в сезоні, змусила головного тренера "містян" подати у відставку.

Таким чином, СК Дніпро-1 здобув другу поспіль перемогу й набрав вісім очок, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи один заліковий бал, залишився останнім.

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