"Одного разу Лужний кричав Хачеріді: "Женя, Женічка, ну зламай йому (Мілевському – Футбол 24) ногу, зламай йому хребет".

Морозюк зізнався, чому не спішить з поверненням в Україну

Для Лужного подібні фрази були нормою, коли він був чимось незадоволений на тренуванні. Це був один із варіантів. Я не думаю, що він у буквальному сенсі просив зламати ногу або хребет. Але таке було.

Це означало, що потрібно зіграти набагато жорсткіше в епізоді", – зауважив Морозюк в інтерв'ю Sportarena.

До слова, Микола цього літа покинув Різеспор, зігравши за нього 74 матчі. Раніше 33-річний оборонець виступав за Динамо, Металург Д, Кривбас, Оболонь та Дніпро.

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