Лужний: Як я буду в обхід головного тренера йти до керівництва і скаржитись на проблеми команди?

Тренер київського Динамо Олег Лужний відреагував на слова Ігоря Суркіса про те, що він на відміну від Рауля Ріанчо не ходить до президента і не каже, кого треба прибирати, а кого не треба.

"З Раулем Ріанчо я не знайомий. І буде неправильно, якщо я буду коментувати його дії. Для розмов з президентом є головний тренер. Як це я буду в обхід головного тренера йти до керівництва і говорити про проблеми команди або моє бачення розвитку?

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Як правило, ми сідаємо тренерським штабом і говоримо про наші проблеми, потім головний тренер йде до президента. Уявіть, що було б, якби я пішов до президента на розмову. Потім Шацьких, а після нього ще Михайлов. І кожен з нас говорив би своє бачення майбутнього або нинішніх проблем. Це був би бардак", – сказав Лужний FootballHub.

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