Екс-захисник Динамо та лондонського Арсенала Олег Лужний бажає повернутись до чемпіонату Англії, але вже у статусі тренера.

"Я відчуваю себе готовим та впевненим, щоб почати роботу в Англії. З таким великим досвідом європейського футболу і в Лізі чемпіонів я можу принести хорошу дисципліну в будь-яку команду. Якщо ви подивитеся на Арсена Венгера, сера Алекса Фергюсона, Фабіо Капелло і Валерія Лобановського, всі вони мали гарну дисципліну. Звичайно, у них були якісні футболісти, але дисципліна на полі та в роздягальні надзвичайно важлива.

Джеррард хоче вперше засмутити фанатів Ліверпуля: "Всі повинні розуміти, для чого я їду на Енфілд"

Ухвалення рішень під тиском може відокремити найкращі команди від поганих. Погані рішення ухвалюються не через брак навичок або вродженого судження: вони ухвалюються через нездатність впоратися з тиском у вирішальний момент.

Мені подобається атакувальний футбол, але не обов'язково говорити про стиль Барселони. Можна говорити про прямий підхід до атаки, але не про довгі м'ячі. Про контрольований спосіб виведення м'яча вперед. Кожен футболіст має дивитися вперед. Я хотів би зробити щось особливе як тренер. Я зміг досягти великих успіхів як футболіст, і хотів би зробити подібне вже як тренер", – наводить слова Лужного Shropshirestar.

Нагадаємо, у статусі гравця Олег Романович вигравав АПЛ у складі Арсенала, а також встиг пограти за Вулверхемптон. З 2019 року фахівець без роботи, а останнім його клубом було Динамо, в якому Лужний працював помічником тренера.

Джеррард повертається в Ліверпуль, дербі Мадрида, Моурінью проти Коваленка і співавтора перемоги у ЛЧ: анонс євровікенду